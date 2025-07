PSV heeft opnieuw beet: nieuwe spits onderweg naar Eindhoven voor medische keuring

PSV lijkt opnieuw beet te hebben op de transfermarkt. Florian Plettenberg van het Duitse Sky meldt dat de volgende aanwinst van de Eindhovenaren wordt. De Franse spits heeft volgens de journalist al afscheid genomen bij Borussia Mönchengladbach en zal spoedig medisch gekeurd gaan worden door de regerend landskampioen van Nederland.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Plettenberg zijn Mönchengladbach en PSV dicht bij een akkoord over Pléa. De 32-jarige spits nam vandaag afscheid van zijn teamgenoten en staf in Duitsland en zal zich in Nederland gaan melden voor de medische keuring. Daarna vertrekt de aanvaller weer terug naar Duitsland, maar dan gaat hij richting het trainingskamp van PSV in Marienfeld.

De Telegraaf bevestigt de berichtgeving van Sky en komt met een update over Luuk de Jong. Het medium verzekert dat de Eindhovenaren ‘niet meer op de spits rekenen’. De Jong, die uit zijn contract is gelopen bij PSV, heeft nog geen nieuwe club gevonden. Het lijkt erop dat zijn toekomst niet in Eindhoven ligt.

Met Pléa haalt PSV een gewenste (ervaren) concurrent voor Ricardo Pepi in huis. De Fransman speelde sinds 2018 bij Gladbach, waar hij in 236 officiële duels goed was voor 68 goals en 53 assists. Daarvoor kwam hij uit voor OGC, Olympique Lyon en Auxerre.

Met de naderende komst van Pléa heeft PSV dus opnieuw beet op de transfermarkt. Eerder werd bekend dat de Eindhovenaren zich gaan verstreken met Kiliann Sildillia. Het is onbekend voor welk bedrag Pléa de overstap naar het Philips Stadion maakt.

