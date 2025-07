PSV komt op X met duidelijke boodschap voor Luuk de Jong

heeft vanaf komend seizoen een nieuw rugnummer bij PSV. De Amerikaanse spits van de landskampioen gaat spelen met het rugnummer 9. Dat kondigen de Eindhovenaren aan via X. Daarmee lijkt PSV een duidelijk signaal af te geven aan , die nog altijd geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst.

De Jong droeg de voorbije jaren het rugnummer 9 en liep na afloop van het seizoen uit zijn contract in Eindhoven. De 34-jarige spits zou binnen enkele weken na het einde van het seizoen een beslissing nemen over zijn toekomst, maar heeft dat nog altijd niet gedaan. Het leek dan ook een teken aan de wand dat de spits niet verscheen op de eerste training van PSV. Vorige week verscheen de goaltjesdief, die afgelopen seizoen goed was voor dertien treffers, wel op De Herdgang, maar hij traint daar voor zichzelf.

Inmiddels lijkt PSV zich verder te oriënteren op een nieuwe spits en is Alassane Pléa op weg naar Eindhoven om de nieuwe spits te worden. Hij wordt naar verluidt spoedig medisch gekeurd en kost de Eindhovenaren een bedrag van drie miljoen euro plus mogelijke bonussen. Het volgende teken aan de wand voor De Jong lijkt PSV via X wereldkundig te maken, waar de Eindhovenaren aankondigen dat Pepi vanaf heden het rugnummer 9 draagt. "A number rich in history. A future yet to be written", plaatst de club daarbij.

Supporters van PSV trekken uit deze mededeling van de club in ieder geval al hun conclusies. "Oftewel Luuk keert niet meer terug", klinkt het. "'Thank you Luuk-post' dus binnenkort", plaatst een ander. Ook is er kritiek op PSV op de aankondiging. "Dit had echt wel met meer respect aangekondigd kunnen worden…. Luuk verdient meer respect…", pent iemand neer. "Beetje meer respect richting Luuk was gepast geweest. Deze #9 had aangekondigd moeten worden ná de aankondigen over Luuk zijn vertrek", schrijft een andere fan.

𝐏𝐞𝐩𝐢 𝟗 ✨

A number rich in history. A future yet to be written. pic.twitter.com/kMBEx5ecuz — PSV (@PSV) July 15, 2025

