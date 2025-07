Reactie van Tillman voorafgaand aan afscheidsinterview bij PSV zegt alles

heeft PSV zaterdag officieel ingeruild voor Bayer Leverkusen. Voordat hij zijn afscheidswoorden uitsprak op de clubkanalen van de landskampioen, kwam hij met een veelzeggende reactie.

Bayer Leverkusen maakte zaterdag bekend wat al een tijdje in de lucht hing: Tillman maakt de overstap van PSV naar de Duitse nummer twee en tekende een contract tot medio 2030. Voordat de Amerikaan zijn afscheidswoorden uitspreekt tegenover de clubkanalen van de Nederlandse kampioen, slaakt hij een diepe zucht. Daarmee laat hij merken het afscheid niet makkelijk te vinden.

“Het is een understatement als ik zeg dat ik twee geweldige seizoenen heb beleefd bij PSV”, begint Tillman uiteindelijk. “Deze club heeft me gemaakt tot de speler en persoon die ik vandaag ben. Dat alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de waanzinnige support van onze fans, die altijd heel goed voor me zijn geweest. Ik ga de mensen met wie ik bij PSV heb gewerkt erg missen en wil iedereen rond de club bedanken voor alles.” De aanvallende middenvelder heeft vervolgens ook nog een boodschap voor Ruben van Bommel, die een dag eerder werd gepresenteerd als aanwinst van PSV. “Het was me een waar genoegen, en ik draag mijn rugnummer met trots over aan de nieuwe aanwinst Ruben van Bommel.” De buitenspeler neemt rugnummer 7 over van Tillman.

Technisch directeur Earnest Stewart heeft gemengde gevoelens over het vertrek van Tillman. “Voor Malik én voor de club is dit in veel opzichten een prachtige stap, maar bovenal gaan we hem erg missen als voetballer en mens”, begint de bestuurder zijn lofzang. “Dankzij zijn fijne karakter lag hij goed in de groep en op het veld heeft hij ongelooflijke dingen laten zien. Voor zowel Malik als voor PSV is het een compliment dat een club als Leverkusen hem zo graag wil kopen. We wensen Malik het allerbeste toe, voor nu en in de toekomst.”

He arrived in Eindhoven without big words, just hard work It didn’t take long before his quality spoke for itself. Game by game, he grew into a key player. A true champion. Always giving everything for the team. Now, a new chapter begins.



Thank you for everything, Malik ❤️ — PSV (@PSV) July 12, 2025

