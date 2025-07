‘Dit bedrag betaalt PSV voor nieuwe aanwinst Alassane Pléa’

wordt spoedig gepresenteerd als de zesde zomeraanwinst van PSV, zo verzekeren verschillende bronnen. De Fransman komt over van Borussia Mönchengladbach en is onderweg naar Eindhoven voor de medische keuring. PSV telt, volgens De Telegraaf, een bedrag van drie miljoen euro plus mogelijke bonussen neer.

Maandag werd gemeld, door Florian Plettenberg van het Duitse Sky, dat Pléa afscheid heeft genomen van zijn collega’s bij Borussia Mönchengladbach. De Eindhovenaren wachten zodoende niet op Luuk de Jong, die de knoop over zijn toekomst nog altijd niet heeft doorgehakt. Bij de regerend landskampioen van Nederland moet Pléa als back-up van Ricardo Pepi gaan fungeren.

De Telegraaf weet dat PSV een bedrag van drie miljoen euro, plus mogelijke bonussen, overmaakt naar Mönchengladbach voor Pléa. Die transfersom komt overeen met de informatie die het Eindhovens Dagblad deelde. Clubwatcher Rik Elfrink schreef namelijk dat PSV ‘tussen de drie en vier miljoen euro’ neertelt.

Met Pléa haalt PSV een gewenste (ervaren) concurrent voor Ricardo Pepi in huis. De Fransman speelde sinds 2018 bij Gladbach, waar hij in 236 officiële duels goed was voor 68 goals en 53 assists. Daarvoor kwam hij uit voor OGC, Olympique Lyon en Auxerre.

