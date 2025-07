De Jong verschijnt ineens op trainingsveld

is gesignaleerd op trainingscomplex De Herdgang, zo meldt De Telegraaf. De spits, die begin deze maand uit zijn contract liep bij PSV, traint daar individueel. Bronnen rondom de speler geven aan dat er geen conclusies kunnen worden getrokken uit de verschijning van De Jong.

De Jong liep deze zomer uit zijn contract bij PSV, waardoor hij nu transfervrij is. De Eindhovenaren willen echter graag met de spits door, waardoor hij zelf de keuze mag maken of hij een nieuwe verbintenis tekent. Eerder deze week werd duidelijk dat PSV hem een ultimatum heeft gesteld; De Jong mag zijn contract verlengen, totdat PSV een nieuwe spits heeft ingelijfd.

Woensdag is De Jong weer gezien op De Herdgang, zo stelt De Telegraaf. Waar dit volgens de krant als een positief teken kan worden gezien, geven bronnen rondom de routinier aan dat hier nog geen conclusies aan kunnen worden verbonden. De Jong trainde woensdag individueel onder begeleiding van een trainer op het trainingscomplex. Die gelegenheid heeft PSV hem geboden in afwachting van een definitieve beslissing.

De Jong kreeg eerder al het aanbod om vanaf de eerste dag van de voorbereiding met de groep mee te trainen, maar daar ging hij destijds niet op in. De aanvaller wilde namelijk geen valse verwachtingen wekken. De Jong speelde verdeeld over twee periodes 338 duels voor PSV, waarin hij 186 keer scoorde en 98 assists gaf. In Eindhoven kroonde hij zich vijf keer tot landskampioen en wist hij ook eenmaal de KNVB Beker te winnen.

