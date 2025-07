PSV-directie schrikt zich kapot: komst nieuwe aanvaller lijkt van de baan

De kans is klein dat PSV zich gaat versterken met Sindre Walle Egeli. De buitenspeler van FC Nordsjaelland staat op de radar van de Eindhovenaren, maar moet een bedrag van rond de vijftien miljoen euro kosten. Het Eindhovens Dagblad stelt dat Earnest Stewart & co hier niet in meegaan.

De leiding van PSV zou afgelopen weekend in Denemarken zijn geweest om de multi-inzetbare aanvaller te bekijken, bij het duel tegen Brøndby IF. De Eindhovenaren zijn, na het vertrek van Johan Bakayoko naar RB Leipzig, nog op zoek naar een impuls in de voorhoede. Het lijkt er echter op dat Walle Egeli niet naar het Philips Stadion vertrekt.

PSV is namelijk geschrokken van de vraagprijs die Nordsjaelland hanteert, zo weet het ED. Het negentienjarige talent zou zo’n vijftien miljoen euro moeten opleveren voor de Deense voetbalclub, en dat vinden de Eindhovenaren te prijzig. De zaak is niet van tafel, maar de kans is ‘heel klein’ dat de aanvaller naar PSV komt.

Naast PSV, zou ook Feyenoord Walle Egeli op de radar hebben. De negentienjarige was afgelopen seizoen goed voor negen doelpunten en vijf assists in 31 duels. Het nieuwe seizoen, dat nu twee wedstrijden bezig is, leverde één doelpunt op voor de aanvaller.