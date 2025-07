'Verdediger is 'kogeltje rond' met PSV, maar kijkt nu toch naar andere clubs'

Het is nog maar de vraag of de overstap gaat maken naar PSV. De Senegalese verdediger zou voor vier miljoen de Eindhovenaren komen versterken, maar het is nog altijd niet zeker of er een werkvergunning kan worden geregeld.

De overeenkomst tussen Mendy, PSV en Real Betis is eigenlijk al geruime tijd rond, maar definitief kan de transfer dus niet worden beklonken. Begin juni meldde het Eindhovens Dagblad al dat Mendy naar PSV zou komen, mits er een werkvergunning kon worden geregeld. Om in Nederland te voetballen heeft Mendy een werkvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst nodig.

Dat is echter nog steeds niet gelukt, weet Rik Elfrink woensdag te melden. Aangezien het al geruime tijd duurt, is het zeer de vraag of de transfer ooit nog rond gaat komen. En PSV wil geen speler overnemen die mogelijk uiteindelijk niet kan uitkomen voor de club.

Mendy zelf zou momenteel ook verder kijken naar andere opties. Het twintigjarige talent, dat vorig jaar dertien LaLiga-wedstrijden speelt, zou volgens Matteo Moretto door Rayo Vallecano benaderd zijn. Daardoor zou PSV compleet mis kunnen grijpen, mede door de 'bureaucratische situatie' die speelt.

De transfer van Nobel Mendy naar PSV was mondeling kogeltje rond, maar zit nog steeds op slot door de regelgeving die voor deze situaties geldt. In Spanje wordt gemeld dat hij inmiddels andere opties overweegt. https://t.co/fLXxaC9Z1D — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 30, 2025