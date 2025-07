Schouten viert aanvoerderschap PSV met aankoop van 2,2 miljoen euro

werd onlangs door Peter Bosz benoemd tot nieuwe aanvoerder van PSV. Om dat te vieren, heeft de middenvelder zichzelf getrakteerd op een nieuwe villa in Oirschot, zo weet Bekende Buren. Schouten heeft een bedrag van 2,2 miljoen euro betaald voor de woning.

Het leven lacht Schouten momenteel toe bij PSV. Na het vertrek van Luuk de Jong moest Bosz een nieuwe aanvoerder aanwijzen en de keuze is gevallen op de controlerende middenvelder. Om dat te vieren, heeft Schouten een nieuwe villa gekocht in het Brabantse Oirschot. Hoewel de vraagprijs 2,45 miljoen euro bedroeg, heeft de dertienvoudig international de woning voor 2,2 miljoen euro overgenomen. Hij liet hier een hypotheek van 2,25 miljoen euro op vestigen.

De nieuwe villa van Schouten beschikt over een woonoppervlak van 507 vierkante meter, verdeeld over drie verdiepingen en een kelder. Daarnaast heeft het perceel een grootte van 1374 vierkante meter, waardoor er ook buiten het huis voldoende ruimte is om van de buitenlucht te genieten. Het huis beschikt over dertien kamers, waarvan er momenteel zes als slaapkamer zijn ingericht. Daarnaast zijn er twee badkamers, allebei met dubbele wastafels, ligbaden en inloopdouches.

Absoluut comfort

De woning is verder enorm modern en van alle gemakken voorzien. Zo is de villa onder meer uitgerust met airconditioning, een lift en een alarminstallatie. In de tuin beschikt het huis over een zwembad, terwijl er ook ruimte is voor liefst zeven auto’s in de garage en parkeerkelder.