PSV krijgt slecht nieuws over droomdoelwit: 'Niet op wachten!'

PSV hoeft voorlopig geen rekening te houden met de komst van . De negentienjarige Duitser moet de opvolger van Malik Tillman worden in Eindhoven, maar door de blessure van Jamal Musiala houdt Bayern Wanner de komende tijd nog in München. Dat melden Rik Elfrink en Mounir Boualin.

Wanner staat te boek als een groot talent en mocht vorig seizoen al wat van het grote werk 'proeven'. Bij Heidenheim speelde de Duitse jongeling 29 keer mee in de Bundesliga, waarbij hij drie keer scoorde en twee assists gaf. Heidenheim ontliep degradatie maar net. Mogelijk functioneert Wanner beter in een team dat veel de bal heeft en vaak beter is dan de tegenstander. Verder is het talent van Bayern nog maar negentien; hij heeft nog veel tijd om zich te ontwikkelen.

Artikel gaat verder onder video

PSV zou een club zijn waar dat zou kunnen. De technische leiding van de Eindhovenaren heeft Wanner hoog op het lijstje staan en zou in hem de vervanger van Malik Tillman zien. Toch zit er nu een kink in de kabel. Bij Bayern liep Jamal Musiala namelijk een horrorblessure op: een kuitbeenblessure houdt hem nog zeker vier maanden aan de kant.

Daardoor schuift Wanner weer een plekje op in de pikorde, weten Elfrink en Boualin. En door die wijziging wil Bayern het jonge talent voorlopig nog niet kwijt. "Mogelijk ontstaan er later in augustus tóch mogelijkheden", voegt Elfrink toe. De PSV-fans reageren eigenlijk unaniem: "Niet op wachten" of "Doorschakelen".