'Marseille wil na Paixão ook basisspeler PSV naar Frankrijk halen'

is op het lijstje verschenen bij Olympique Marseille, zo weet Foot Mercato. De verdediger van PSV is overigens niet de enige optie voor de club uit Zuid-Frankrijk. Ook Joel Ordóñez van Club Brugge is in beeld.

Marseille is momenteel zeer bedrijvig in het versterken van de selectie. De Fransen haalden onder meer Pierre-Emile Højbjerg en Neal Maupay al naar het Stade Vélodrome, terwijl de transfers van Igor Paixão en Pierre-Emerick Aubameyang zo goed als afgerond zijn. Voor de achterhoede versterkte L’OM zich al met CJ Egan-Riley en Facundo Medina, maar daarmee is de Champions League-deelnemer nog niet tevreden.

Volgens Foot Mercato heeft Marseille Flamingo nu op het lijstje gezet om aan de verdediging toe te voegen. Vooralsnog blijft het bij interesse en is de nummer twee van Frankrijk nog niet concreet voor de verdediger van PSV. Naast Flamingo staat ook Ordóñez op de radar in Zuid-Frankrijk.

PSV pikte Flamingo een jaar geleden voor een bedrag van negen miljoen euro op bij FC Utrecht. In zijn eerste seizoen in Eindhoven maakte hij direct veel indruk en wist hij daarnaast direct landskampioen te worden. Tot dusver speelde de 22-jarige verdediger 49 duels voor PSV, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf. Flamingo vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 24,9 miljoen euro.