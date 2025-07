Mossou smult van 'kleurrijke' Eredivisie-aanwinst: 'Noa Lang-light'

Sjoerd Mossou heeft hoge verwachtingen van aanstaand Ajax-aanwinst . De verslaggever van het Algemeen Dagblad stelt in de AD Voetbalpodcast wel dat de Israëlische creatieveling een 'temperamentvolle' , 'eigenwijze' en 'eigenzinnige jongen' is: "Een soort -light."

Ajax' technisch directeur Alex Kroes bevestigde gisteren (woensdag) dat de transfer van Gloukh 'op een haar na rond is'. Red Bull Salzburg gaat naar verluidt een transfersom van veertien miljoen euro ontvangen voor de aanvallende middenvelder, die inmiddels 21 interlands voor zijn vaderland achter zijn naam heeft en in Amsterdam voor vijf seizoenen zou gaan tekenen.

Mossou toont zich in de podcast van zijn werkgever enthousiast over de naderende komst van de 21-jarige Gloukh naar de Eredivisie. "Ik kan me nog levendig herinneren dat we afgelopen seizoen in De Kuip naar Feyenoord - Salzburg (1-3, red.) zaten te kijken en dat hij meteen opviel. Geweldige speler, geweldige techniek. Een ouderwetse, bijna klassieke nummer tien met een geweldige trap. Echt een hele goede speler, en waar ik ook wel blij van word, dat geldt ook voor Alassane Pléa van PSV, dat het een categorie spelers is waarvan je misschien zou vermoeden dat ze misschien naar de Eredivisie zouden komen. Echt een goed teken dat dat dus nog wel kan."

Host Etienne Verhoeff stipt even verderop in het gesprek aan dat Gloukh in de periode dat Pepijn Lijnders de hoofdtrainer van Salzburg was 'niet echt de man was die heel vaak meeverdedigde' en daarnaast 'het teamproces een beetje verstoorde', waardoor de Oostenrijkse club niet rouwig zou zijn om nu afscheid te nemen. "Dat heb ik ook gehoord", reageert Mossou. "Een temperamentvolle jongen, een beetje een eigenwijze, eigenzinnige jongen. Dat merk je ook in zijn standpunten over Israël, waar hij vrij uitgesproken over is. Maar het is in ieder geval een kleurrijk figuur, wat ik ervan begrepen heb. Een soort Noa Lang-light, en dan een Israëlische variant daarvan", zegt de journalist lachend.