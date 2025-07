Noa Vahle komt met ander geluid over Ajax-transfer: ‘Dan zeg je ‘wauw’, maar…’

vertrekt voor een bedrag van circa 43 miljoen euro van Ajax naar Chelsea, zo wisten verschillende media woensdag te melden. Ook bij De Oranjezomer wordt de naderende transfer besproken. Noa Vahle ziet dat de tijden in Amsterdam veranderen, ten opzichte van zes jaar geleden.

Hato gaat Ajax de komende dagen officieel inruilen voor Chelsea, waar hij een contract voor liefst zeven seizoenen gaat tekenen. De Amsterdammers mogen zo’n 43 miljoen euro bijschrijven. “Dan zeg je: ‘wauw’, maar eigenlijk hoopte Ajax op 55 à zestig miljoen euro”, begint Vahle.

“Maar Chelsea hield de poot stijf en is natuurlijk een fantastisch grote club, en die hebben ergens in Europa nog wel drie andere ‘Jorrel Hato’s’ rondlopen. Dus als een club, zoals Ajax, dan moeilijk gaat doen in de onderhandelingen, gaat de deal niet door”, gaat de sportpresentatrice verder. “Ajax kon het zich natuurlijk niet veroorloven om dít af te laten ketsen. Ook omdat Hato zelf graag naar Chelsea wil, waar hij heel veel geld kan verdienen. Dus Ajax is akkoord gegaan met 43 miljoen euro.”

Vervolgens haalt Vahle een transfer van ongeveer zes jaar geleden erbij. “Dat is natuurlijk wel een heel anders dan in 2019, toen Matthijs de Ligt nog voor 83 miljoen euro naar wegging. Maar dat zijn nu niet meer de tijden waarin Ajax leeft”, trekt ze de pijnlijke conclusie. De Ligt vertrok in 2019 daadwerkelijk voor een bedrag van 75 miljoen euro naar Juventus.