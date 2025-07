'Ajax meldt zich met Hato-miljoenen voor ex-PSV-target'

moet bij Ajax de opvolger worden van , dat melden De Telegraaf en Voetbal International. Het is de bedoeling dat de Amsterdammers zich spoedig gaan melden bij Borussia Mönchengladbach voor het voormalige PSV-target. De verwachting is dat Ajax een bedrag tussen de acht en negen miljoen euro moet gaan betalen voor de Japanse verdediger.

Ajax en Chelsea bereikten woensdagavond een akkoord over de transfer van Hato, zo wisten onder meer Fabrizio Romano en The Athletic te melden. Naar verluidt betalen The Blues een vaste transfersom van 43 miljoen euro voor de negentienjarige centrale verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan. Bovendien heeft Ajax een doorverkooppercentage weten te bedingen. Het is niet bekend hoe hoog dit percentage is.

In de zoektocht naar een opvolger voor Hato is Ajax uitgekomen in de Bundesliga, en wel bij Itakura. De Japanner is geen onbekende voor de Eredivisie, aangezien hij 2,5 voor FC Groningen heeft gespeeld. Daarnaast heeft de 28-jarige linkspoot, die zowel links- als rechts centraal uit de voeten kan, lange tijd bij PSV op het verlanglijstje gestaan.

Het is de bedoeling dat Ajax snel om tafel gaat met zijn club Borussia Mönchengladbach om de transfer te beklinken. De Amsterdammers hopen de Japanse centrale verdediger voor een bedrag 'tussen de acht en negen miljoen euro' los te kunnen peuteren bij de Bundesliga-club. Volgens De Telegraaf is een persoonlijk akkoord met Itakura geen probleem, omdat directeur voetbal Marijn Beuker rondom de internland Japan - Indonesië al het nodige voorwerk heeft gericht. Bovendien zou Itakura graag de overstap naar Ajax willen maken.