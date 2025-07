Vader van Oscar Gloukh onthult: 'Zij boden 2,5 keer zoveel'

Maxim Gloukh, de vader van middenvelder , steekt het niet onder stoelen of banken: zijn zoon wordt de volgende aanwinst van Ajax. Wel laat de vader van het toptarget van de Amsterdammers weten dat AS Roma serieus geprobeerd heeft om de deal te kapen. De Italiaanse grootmacht was zelfs bereid om 2,5 keer meer te betalen dan Ajax.

Ajax was de afgelopen weken druk bezig met de komst van Gloukh. Hoewel De Telegraaf vorige week al melding maakte van een persoonlijk akkoord, duurde het even voordat de deal rondkwam. Daardoor begon de nervositeit in de Johan Cruijff ArenA de afgelopen dagen toe te nemen en kreeg men ‘Richarlison-vibes’. De Braziliaan was in 2017 hard op weg naar Ajax, maar de transfer werd gekaapt door Watford. Nu hoopt VfB Stuttgart te kunnen profiteren van het langzame handelen van Ajax. De Duitse club grijpt echter mis.

Niets lijkt een overgang van Gloukh naar Ajax nog in de weg te staan. Ook technisch directeur Alex Kroes liet weten dat een transfer heel dichtbij is. "Wij zijn op één haar na rond zijn met een Israëlische nummer tien", sprak hij deze woensdag op de Open Dag van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. "Die laatste haar, dat laatste detail... we zijn er nog niet. Hopelijk kunnen we vandaag een stap vooruit kunnen zetten."

Ajax gaat naar verluidt een vast bedrag van 14 miljoen euro betalen aan Red Bull Salzburg, dat via bonussen nog kan toenemen met maximaal 2 miljoen euro. "We brengen een toast uit, maar voordat we hebben getekend, mag je me nog niet feliciteren. Bijna”, vertelt vader Maxim Gloukh bij het Israëlische 5 on Air, opgetekend door De Telegraaf.

De keuze voor Ajax is een bewuste, zo onthult vader Maxim. "Het plan is om via de Portugese of Nederlandse competitie de stap naar een grote competitie te zetten. Hij moet de tijd nemen, want hij is nog jong. Hij is 21 jaar en kan nog 2, 3 jaar in deze competitie spelen voordat hij de sprong maakt", benadrukt hij.

Toch had Gloukh kunnen kiezen voor het grote geld. "Ajax bood veel minder geld dan andere clubs", erkent Maxim Gloukh. "Maar als we alleen naar het geld kijken, komen we nergens. Ajax stond al in contact met ons toen hij bij Maccabi speelde", vervolgt Gloukh Senior. "Ze hebben een jaar met ons gesproken. Hij had de droom om daarheen te gaan en die droom is uitgekomen. Dit wilden we. Dit is voor hem nu het beste. Roma bood 2,5 keer zoveel. Toen hij zijn transfer naar Salzburg maakte, kwamen er clubs die hem meer dan twee keer zoveel boden. Maar we keken naar het professionele aspect."