Kroes verschaft duidelijkheid over inkomende transfer: 'Op één haar na rond'

moet de vierde zomerversterking van Ajax worden. Technisch directeur Alex Kroes heeft op de Open Dag van de Amsterdammers onthult dat de club 'op één haar na' rond is met een nieuwe nummer tien uit Israël.

Ajax was de afgelopen weken druk bezig met de komst van Gloukh. Hoewel De Telegraaf vorige week al melding maakte van een persoonlijk akkoord, duurde het even voordat de deal rondkwam. Daardoor begon de nervositeit in de Johan Cruijff ArenA de afgelopen dagen toe te nemen en kreeg men ‘Richarlison-vibes’. De Braziliaan was in 2017 hard op weg naar Ajax, maar de transfer werd gekaapt door Watford. Nu hoopt VfB Stuttgart te kunnen profiteren van het langzame handelen van Ajax.

Toch lijkt niets meer een overgang van Gloukh naar Ajax in de weg te staan. "Wij zijn op één haar na rond zijn met een Israëlische nummer tien", aldus Kroes deze woensdag op de Open Dag van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. "Die laatste haar, dat laatste detail... we zijn er nog niet. Hopelijk kunnen we vandaag een stap vooruit kunnen zetten."

"In de kranten staat al weken dat we rond zijn, maar geloof het of niet: dat is nog niet zo. Maar het lijk wel goed te gaan komen. Hopelijk kunnen we snel, hopelijk voor het weekend, een krabbel krijgen", vervolgt Kroes hoopvol. Naar verluidt betaalt Ajax een vast bedrag van 14 miljoen voor Gloukh, dat via bonussen nog kan toenemen met maximaal 2 miljoen. De Israëliër zal zijn krabbel gaan zetten onder een vijfjarige verbintenis in de Johan Cruijff ArenA.