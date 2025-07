Ajax wordt opeens zwaar beschuldigd: 'Als zwarte man denk ik....'

Sigi Lens snapt er niks van hoe Ajax met Winston Bogarde en Michael Reiziger is omgesprongen. De zaakwaarnemer ziet in de twee heren heel veel potentie, die in Amsterdam amper benut is. Lens speculeert vervolgens over de bijbehorende reden en maakt dan een enorm verwijt richting Ajax.

Oud-international Reiziger was tussen 2017 en 2023 in verschillende trainersfuncties actief voor Ajax. In zijn eerste twee jaar in Amsterdam had hij de leiding over Jong Ajax en in zijn eerste seizoen (2017/18) werd hij daar ook gelijk kampioen mee van de Keuken Kampioen Divisie. Later zou hij trainers als Erik ten Hag, Alfred Schreuder en Johnny Heitinga bijstaan als assistent bij Ajax 1. Sinds juli 2023 is Reiziger bondscoach bij Jong Oranje, waarmee hij onlangs een toch wat teleurstellend EK afwerkte. De oud-voetballer zette veel spelers op een andere plek in het veld neer dan waar ze normaal spelen en nam onder andere Mexx Meerdink niet mee naar het toernooi. De halve finale was uiteindelijk het eindstation van Jong Oranje.

Lens heeft Reiziger hoog zitten, vertelt hij in de Scoren Zonder Bal-podcast. Dat benadrukt de zaakwaarnemer met een anekdote uit het eerste seizoen van Reiziger bij Ajax (2017/18). "Ik zat toen met Reiziger en Jeroen Slop (voormalig financieel directeur van de club, red.) zei letterlijk tegen Michael: 'We verwachten niet dat je kampioen wordt'. Michael zei vervolgens: 'Dat zullen we nog wel eens zien'. En hij werd kampioen."

Lens heeft vervolgens ook complimenten over voor Winston Bogarde, die Ajax in 2022 verliet. "Bogarde heeft eens aan Edwin van der Sar gevraagd wat de doorgroeimogelijkheden waren. Hij (Bogarde, red.) liep gewoon het kantoor uit. Dat kan ik niet verzinnen, want ik ben erbij geweest." Lens vertelt dan hoe Bogarde de 'problemen' van Erik ten Hag moest oplossen tijdens het seizoen 2018/19. "Je had toen spelers als André Onana, Hakim Ziyech, Quincy Promes: jongens met een gebruiksaanwijzing. Ten Hag kon dat niet managen. Overmars zei: 'Winston, jij gaat naar het eerste, het moet donderen in de kleedkamer." En zo geschiedde. Bogarde nam de leiding op het trainingsveld, weet Lens. "Als er één trainer echt goed is, is hij het wel. Hoe hij traint, dat is niet normaal. Alle spelers vinden hem goed."

Dan laat de zaakwaarnemer zich zeer kritisch uit over Ajax. "Het is niet normaal hoe er met die twee is omgesprongen. Reiziger en Bogarde zijn klaargestoomd voor het eerste. Heitinga presteerde nul met Jong Ajax en krijgt wel alle kansen." Lens suggereert dan dat het met de huidskleur van de genoemde namen te maken heeft. "Dat is een perspectief waarvan ik, als zwarte man zeg: 'Wat gebeurt hier?' Als je dat durf te zien, ga je de wereld op een andere manier bekijken."