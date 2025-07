Ajax kan belletje verwachten van nummer drie van Turkije

Ajax zit al geruime tijd met zijn handen in het haar wat betreft , die deze zomer terugkeerde in Amsterdam na een huurperiode bij Lille OSC. De spits is overbodig en mag uitkijken naar een nieuwe club, maar het bleef stil. Daar is nu verandering in gekomen, daar het Turkse Samsunspor volgens VTR Spor geïnteresseerd is in de diensten van Akpom.

Akpom behoort nog altijd tot de groep spelers die deze zomer hoe dan ook mogen vertrekken bij Ajax. De Amsterdammers wisten al een andere club te vinden voor Kristian Hlynsson, Borna Sosa, Jakov Medic en Christian Rasmussen. Alleen voor de voormalig Engels jeugdinternational liep het nog geen storm,.

PAOK zou Akpom wel terug willen halen, zo schreef het Griekse Sporttime eerder deze maand. Na de berichtgeving uit het Zuid-Europese land bleef het echter stil. De aanvaller vertoefde nog altijd in Amsterdam zonder aan speler toe te komen in de voorbereiding. In de tussentijd verdampte zijn transferwaarde en is er van de 12,3 miljoen euro die Ajax betaalde nog maar een Estimated Transfer Value (ETV) van slechts 6,6 miljoen euro over.

Dinsdagavond sijpelde vanuit Turkije het nieuws door dat Samsunspor zijn oog heeft laten vallen op Akpom. VTR Spor meldt dat de nummer drie van het afgelopen Süper Lig-seizoen zich wil versterken met de aanvaller van Ajax. Het is niet bekend of Samsunspor hem wil huren of permanent wil overnemen. De club behaalde afgelopen seizoen een ticket voor de play-offronde van de Europa League en kan de kwaliteiten van Akpom goed gebruiken.