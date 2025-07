Ajax kan dure Mislintat-aankoop weer slijten: PAOK toont interesse

Voor lonkt een terugkeer bij PAOK Saloniki. Volgens de Griekse website Sportime wordt de spits van Ajax ‘serieus overwogen’ door PAOK, maar ook door een andere club uit Griekenland. Ajax is bereid mee te werken aan een vertrek.

Akpom, in 2023 door Sven Mislintat aangekocht voor minstens 12,3 en maximaal 14,3 miljoen euro, is een van de spelers die is verbannen naar 'kleedkamer 2' en mag vertrekken. De Engelsman heeft een verleden bij PAOK. Hij stond er onder contract tussen 2018 en 2020; in zijn debuutseizoen wist PAOK het landskampioenschap en de beker te winnen. In de bekerfinale tegen AEK Athene maakte Akpom het enige doelpunt van de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

PAOK verkocht Akpom in 2020 aan Middlesbrough, dat hem in het seizoen 2021/22 verhuurde aan PASOK. Hij maakte in het seizoen 2022/23 in 40 speelronden 28 doelpunten en werd daarmee topscorer van de Championship, met acht doelpunten meer dan Viktor Gyökeres van Conventry City. Na het seizoen werd hij verkozen tot PFA Championship Player of the Year.

'Spitspositie zooitje bij PAOK'

In totaal speelde hij 131 wedstrijden voor PAOK, waarin hij goed was voor 29 doelpunten en 13 assists. Een terugkeer behoort nu tot de opties. Onttroond kampioen PAOK zoekt naar een nieuwe centrumspits. “Op die positie was het eerlijk gezegd een rommeltje”, klinkt het in Griekenland. “Er zijn fouten gemaakt op die positie, verkeerde keuzes, en veel geld uitgegeven zonder dat het rendement opleverde.”

"Dit jaar wil PAOK een zorgvuldige keuze maken. De namen op het lijstje van de club zijn niet allemaal nieuw — sommige staan er al jaren op. Eén daarvan is Chuba Akpom”, weet Sportime. “Hij ligt bij Ajax nog vast tot de zomer van 2028, en Ajax zal hem niet voor een zacht prijsje laten gaan. In de zomer van 2023 betaalde de club immers zo’n 13 miljoen euro aan Middlesbrough voor zijn komst, een fors bedrag.”

“Akpom is zeker niet de enige spits die PAOK in de gaten houdt. Maar hij is wél een van de opties die serieus overwogen wordt. En niet alleen door PAOK. Ook een andere Griekse club houdt hem in de gaten, mocht daar straks behoefte aan zijn.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Kieft schetst onheilspellend scenario voor Heitinga 🔗

👉 Transfergerucht de kop ingedrukt: ‘Ajax weet van niets’ 🔗

👉 Verweij komt met heel ander geluid over Forbs 🔗