Ajax maakt voorlopige rugnummers bekend: opvallend nummer vrijgehouden

Ajax heeft tijdens de Open Dag de rugnummers voor komend seizoen bekendgemaakt. Een aantal spelers, die afgelopen seizoen al tot de selectie behoorden, heeft een nieuw nummer gekregen. Youri Regeer, die afgelopen winter terugkeerde bij Ajax, heeft rugnummer 6 overgenomen van de naar Brentford vertrokken Jordan Henderson.

Ajax versterkte zich vooralsnog met drie spelers: doelmannen Vitezslav Jaros en Joeri Heerkens en buitenspeler Raúl Moro. De Tsjechische doelman, gehuurd van Liverpool, gaat komend seizoen als eerste doelman spelen met het rugnummer 1, terwijl de Sparta Praag overgenomen Heerkens rugnummer 12 krijgt. Moro heeft van de Amsterdammers rugnummer 7 gekregen.

Dan zijn er binnen de selectie ook nog enkele spelers die van rugnummer veranderen dit seizoen. Regeer werd afgelopen winter teruggehaald door Ajax, nadat hij zich bij FC Twente had ontwikkeld tot een van de sterkhouders. Afgelopen seizoen speelde de middenvelder annex rechtsback met nummer 44, dit seizoen krijgt hij rugnummer 6 op zijn rug. Dit rugnummer is vrij gekomen nadat Henderson de overstap maakte naar Brentford. Daarnaast hebben ook Jorthy Mokio (vorig seizoen rugnummer 31) en Don-Angelo Konadu (vorig seizoen rugnummer 59) een nieuw rugnummer gekregen. Beiden gaan spelen met respectievelijk 24 en 19 op hun rug.

Ajax houdt rugnummer 10 nog vrij

Wat opvalt in de lijst is dat geen enkele speler vooralsnog rugnummer 10 heeft toebedeeld gekregen. Hoogstwaarschijnlijk houdt Ajax deze vrij voor Oscar Gloukh, die moet overkomen van Red Bull Salzburg. Beide clubs naderen een akkoord over de Israëliër, die al wel een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Amsterdammers.

Geen rugnummer voor Akpom en Kaplan

Opvallend genoeg hebben Chuba Akpom en Ahmetcan Kaplan geen rugnummer gekregen van Ajax. Beide spelers staan op de nominatie om te vertrekken. De Engelse spits kreeg bovendien, in tegenstelling tot Kaplan, geen kans in de voorbereiding van Ajax. Kaplan leek op weg 1. FC Köln, maar die club heeft besloten om de stekker uit de onderhandelingen te trekken.

Voorlopige rugnummers Ajax 2025-2026

1. Vitezslav Jaros

2. Lucas Rosa

3. Anton Gaaei

4. Jorrel Hato

5. Owen Wijndal

6. Youri Regeer

7. Raúl Moro

8. Kenneth Taylor

9. Brian Brobbey

11. Mika Godts

12. Joeri Heerkens

15. Youri Baas

17. Oliver Edvardsen

18. Davy Klaassen

19. Don-Angelo Konadu

20. Bertrand Traoré

22. Remko Pasveer

23. Steven Berghuis

24. Jorthy Mokio

25. Wout Weghorst

28. Kian Fitz-Jim

36. Dies Janse

37. Josip Sutalo

42. Nick Verschuren

43. Aaron Bouwman

46. Lucas Jetten

48. Sean Steur

49. Rayane Bounida

52. Paul Reverson