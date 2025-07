Ajax en Chelsea bereiken akkoord over Hato-transfer

gaat Ajax deze zomer inruilen voor Chelsea. Onder meer Fabrizio Romano en The Athletic weten te melden dat de Amsterdamse club een akkoord heeft bereikt met The Blues over een transfersom voor de negentienjarige verdediger. Naar verluidt gaat Chelsea 'meer dan veertig miljoen euro' betalen voor de Oranje-international, die een zevenjarig contract gaat ondertekenen in Londen.

Op zestienjarige leeftijd maakte Hato zijn debuut voor Ajax, waarna hij al snel niet meer uit de basis weg te denken was. Oorspronkelijk werd hij ingezet als centrale verdediger, maar Francesco Farioli maakte van Hato een linksback. Ook daar presteert hij meer dan solide, waardoor veel Europese clubs interesse hebben in het negentienjarige talent. Chelsea is al een tijdje concreet voor Hato, die in Amsterdam nog een contract heeft tot 2028.

De onderhandelingen met de wereldkampioen liepen tot voor kort vrij goed. De verwachting was dat Ajax en Chelsea er wel uit zouden komen over de precieze transfersom. De Amsterdammers vroegen 55-60 miljoen euro, terwijl de Londenaren begonnen met een bod van veertig miljoen. Bij de clubleiding van Ajax was het gevoel dat er uiteindelijk waarschijnlijk een transferbedrag van vijftig miljoen euro aan de speler verbonden zou worden. Hato is zelf al rond met de Premier League-club en wil ook duidelijk vertrekken, iets wat ook blijkt uit het feit dat hij er zelf voor koos om niet mee te spelen in het duel tegen Como van afgelopen zondag (3-0).

Inmiddels zijn Chelsea en Ajax akkoord over een transfersom. Transferexpert Romano komt op X met zijn welkbekende 'here we go'. Volgens de Italiaan betalen The Blues een transfersom van 'meer dan veertig miljoen euro' voor de nog altijd pas negentienjarige verdediger. Volgens The Athletic heeft Ajax ook een doorverkooppercentage bedongen. Het is de bedoeling dat Hato een contract tot medio 2032 tekent op Stamford Bridge. De Ajax-verdediger zal spoedig naar Londen afreizen voor de medische keuring.