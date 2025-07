Hakim Ziyech duikt plotseling op in Amsterdam met Ajax-staflid

is zich momenteel in Amsterdam aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. De Marokkaanse aanvaller annex middenvelder is momenteel clubloos en werkt hard aan zijn fitheid. Dit doet de voormalig Ajax-speler met Dave Louiszoon, die fysiektrainer is bij Jong Ajax en Jong Oranje.

Eind mei werd bekend dat Ziyech al na vier maanden weer vertrekt bij het Qatarese Al-Duhail. De club maakte bekend dat het contract van de spelmaker was ontbonden. “Wij willen onze dankbaarheid en waardering betuigen aan de Marokkaanse ster Hakim Ziyech, gezien zijn inzet en toewijding. We wensen hem veel succes met het vervolg van zijn carrière”, schreef de nummer twee van Qatar destijds op X.

Nog altijd is Ziyech clubloos en is er weinig duidelijkheid over zijn toekomst. Wel zou de Marokkaan volgens transferjournalist Nicolò Schira een terugkeer in Europa in gedachten hebben. Zo heeft de 32-jarige linkspoot zichzelf bij drie Italiaanse clubs aangeboden. De transferjournalist meldt niet met welke clubs de spelmaker nu in verband wordt gebracht.

Ziyech maakte in januari transfervrij de overstap van Galatasaray naar Al-Duhail, waar hij vier maanden later dus alweer vertrok. In totaal kwam de linkspoot tot dertien officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist. De 32-jarige spelmaker speelde eerder voor sc Heerenveen, FC Twente, Ajax en Chelsea.