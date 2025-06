‘Clubloze Ziyech aangeboden drie verschillende clubs in topcompetitie’

is aangeboden bij drie verschillende clubs in de Serie A, zo weet transferjournalist Nicolò Schira. De Marokkaan is transfervrij nadat zijn contract bij Al-Duhail SC is ontbonden en heeft nog geen nieuwe werkgever gevonden. Het is niet duidelijk bij welke clubs Ziyech is aangeboden.

Eind mei werd bekend dat Ziyech al na vier maanden weer vertrekt bij het Qatarese Al-Duhail. De club maakte bekend dat het contract van de spelmaker was ontbonden. “Wij willen onze dankbaarheid en waardering betuigen aan de Marokkaanse ster Hakim Ziyech, gezien zijn inzet en toewijding. We wensen hem veel succes met het vervolg van zijn carrière”, schreef de nummer twee van Qatar destijds op X.

Hoewel Ziyech na zijn vertrek uit Qatar nog geen nieuwe club heeft gevonden, zit de voormalig Ajacied niet stil. Volgens Schira heeft de Marokkaan namelijk een terugkeer naar Europa in gedachten en heeft hij zichzelf bij drie Italiaanse clubs aangeboden. De transferjournalist meldt niet met welke clubs de spelmaker nu in verband wordt gebracht.

Ziyech maakte in januari transfervrij de overstap van Galatasaray naar Al-Duhail, waar hij vier maanden later dus alweer vertrok. In totaal kwam de linkspoot tot dertien officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist. De 32-jarige spelmaker speelde eerder voor sc Heerenveen, FC Twente, Ajax en Chelsea.

Hakim #Ziyech has been offered as a free agent to three #SerieA’s clubs. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2025

