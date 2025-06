Nieuwe baan lonkt voor Farioli na chaos bij Italiaanse nationale ploeg

Francesco Farioli kan mogelijk profiteren van de situatie die is ontstaan bij het Italiaanse nationale team. Door het ontslag van Luciano Spalletti is Stefano Pioli in beeld gekomen als bondscoach van Italië. De 59-jarige trainer staat ook in de belangstelling van Fiorentina, dat inmiddels ook al contact heeft gezocht met Farioli.

Nadat Farioli op de slotdag van de Eredivisie het kampioenschap met Ajax misliep, maakte hij daags erna kenbaar te zullen vertrekken als trainer van Ajax. De Italiaan lag niet op een lijn met het clubbestuur, waardoor hij zich genoodzaakt zag om zijn contract in te leveren. Ajax stelde vervolgens John Heitinga samen met Marcel Keizer aan als zijn opvolger.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Taylor onthult wat hij bij afscheid tegen Farioli zei

De voorbije weken werd Farioli in verband gebracht met onder meer Internazionale, AS Roma, Como en zelfs Tottenham Hotspur, maar tot een nieuwe klus kwam het nog niet voor de 36-jarige coach. Nu wordt zijn naam ook genoemd volgens Alfredo Pedullà ook genoemd bij Fiorentina. Volgens de journalist zou de Italiaanse subtopper zelfs al contact hebben gezocht met het management van van Farioli over een dienstverband.

LEES OOK: Farioli kan na Ajax-exit alsnog prestigieuze prijs binnenslepen

Het heeft allemaal te maken met het ontslag van Spalletti bij het Italiaanse team. De 66-jarige oefenmeester kreeg zaterdagavond te horen dat hij na het WK-kwalificatieduel met Moldavië (2-0 winst) zou worden ontheven uit zijn functie. De Italiaanse bond FIGC is daardoor opzoek naar een nieuwe bondscoach. Claudio Ranieri, die afgelopen seizoen AS Roma vanuit de degradatiezone naar de competitiefase van de Europa League wist te leiden, was de gedroomde opvolger van Spalletti. De 73-jarige coach bedankte echter vriendelijk voor de eer.

De Italiaanse voetbalbond moet nu dus verder zoeken naar een nieuwe kandidaat en is daarbij uitgekomen bij Stefano Pioli, die momenteel de trainer is van het Saudische Al-Nassr. De Italiaanse coach lag op poleposition om trainer te worden bij Fiorentina, maar lijkt de klus bij La Squadra Azzurra te prefereren. La Viola zoekt dus naar een alternatief en is daarbij uitgekomen bij Farioli.

➡️ Meer nieuws over Francesco Farioli

👉 Sneijder gelooft Farioli niet: analist komt met complottheorie 🔗

👉 Slot komt met compleet ander geluid over het Ajax van Farioli 🔗

👉 'Farioli speelde een doordacht, politiek spel' 🔗

👉 Farioli komt niet meer bij na zeer bijzonder eerbetoon van Ajax-fans 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗