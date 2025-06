Italië grijpt naast gedroomde opvolger bondscoach Spalletti

Claudio Ranieri wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië, zo meldt onder meer La Gazzetta dello Sport. De ervaren coach, die afgelopen seizoen AS Roma onder zijn hoede had, werd door de Italiaanse voetbalbond FICG benaderd om de deze week ontslagen Luciano Spalletti op te volgen, maar heeft het aanbod naast zich neergelegd.

Onder Spalletti kenden de Italianen een dramatische start van de WK-kwalificatie:: op bezoek bij Noorwegen werd met maar liefst 3-0 verloren. Gisteren (maandag) waren de Azzurri nog wel te sterk voor Moldavië (2-0), maar dat resultaat kon Spalletti niet meer redden. De oud-trainer van onder meer Napoli en Zenith St. Petersburg maakte voor de wedstrijd al bekend dat het zijn laatste duel als bondscoach zou zijn.

Ranieri was de voornaamste kandidaat om het stokje van Spalletti over te nemen, zo werd de voorbije dagen al duidelijk. Volgens La Gazzetta ziet de oud-trainer van onder meer AS Roma, Juventus, Chelsea en Leicester City echter af van de eer. "Ranieri heeft er zorgvuldig over nagedacht, maar het voorstel uiteindelijk afgewezen", schrijft de roze sportkrant. Ranieri zou hebben besloten Roma trouw te blijven, als adviseur van de Amerikaanse eigenaren, de Friedkins. Zijn rol als hoofdtrainer wordt overgenomen door Gian Piero Gasperini, die overkomt van Atalanta.

Transferjournalist Gianluca Di Marzio schrijft dat de Friedkins ervoor openstonden dat Ranieri een dubbelfunctie zou gaan bekleden, waarbij hij het bondscoachschap zou combineren met zijn werkzaamheden voor AS Roma. Tegenover persbureau ANSA laat Ranieri weten: "Ik wil bondsvoorzitter Gravina bedanken voor de kans. Een grote eer, maar ik heb besloten me volledig op mijn nieuwe rol bij Roma te richten. De Friedkins steunen mij volledig, in welke beslissing ik ook zou nemen over de nationale ploeg. Dit besluit komt van mijzelf alleen."

Tweevoudig Wereldkampioen ontbrak op laatste twee WK's

Italië werd in 2021, onder Roberto Mancini, nog Europees Kampioen. Op het voorbije EK (2024) sneuvelde de titelverdediger reeds in de achtste finales, tegen Zwitserland. Voor de voorbije twee WK's wist de tweevoudig Wereldkampioen (1982 en 2006) zich niet te kwalificeren. In de kwalificatiereeks voor het toernooi van 2026 nemen de Italianen het behalve Noorwegen en Moldavië ook op tegen Israël en Estland.

