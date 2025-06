Keiharde afstraffing in Oslo kost Spalletti zijn baan als bondscoach

Luciano Spalletti zit maandagavond voor het laatst op de bank als bondscoach van Italië. De Italiaanse voetbalbond FIGC heeft de 66-jarige oefenmeester laten weten dat hij is ontslagen en dat hij na het WK-kwalificatieduel met Moldavië moet vertrekken.

Spalletti werd medio 2023 aangesteld als opvolger van Roberto Mancini. De Italiaan werd door vele landgenoten gezien als droomkandidaat om La Squadra Azzurra te coachen, nadat hij net daarvoor kampioen was geworden met Napoli. Met Italië kwalificeerde Spalletti zich voor het EK 2024 in Duitsland, al waren de prestaties wisselvallig. Op het EK strandde Italië in de afchtste finale tegen Zwitserland.

Ook de voorbije maanden ging het niet al te lekker met de Europees kampioen van 2020. In de Nations League gingen de Italianen onderuit tegen Frankrijk en Duitsland en afgelopen vrijdag was er een nieuwe pijnlijke dreun. Op bezoek bij Noorwegen gingen Spalletti en de zijnen met harde cijfers onderuit: 3-0. Directe plaatsing voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada is daarmee ver weg.

FIGC-voorzitter Gabriele Gravina heeft Spalletti zaterdagavond laten weten dat zijn contract bij Italië, dat nog doorliep tot 2026, wordt ontbonden. "Hij vertelde me gisterenavond dat ik ontheven word uit mijn functie", onthult de 66-jarige coach op de persconferentie in aanloop naar het duel met Moldavië. "Dat betreur ik, want ik was niet van plan om op te geven. Morgenavond wordt mijn laatste wedstrijd. Het doet me pijn dat ik niet het beste uit iedereen naar boven heb kunnen halen."

Het ontslag van Spalletti komt niet als een grote verrassing, want Italiaanse media schetsten na het debacle in Oslo al dat zijn positie flink onder druk stond. In de Italiaanse media worden Stefano Pioli en Claudio Ranieri genoemd als kandidaten voor de opvolging van Spalletti. De 73-jarige Ranieri is eigenlijk met pensioen, maar heeft wel te kennen gegeven open te staan voor een rol als bondscoach. Afgelopen seizoen leidde de ervaren coach AS Roma van een plek in de degradatiezone naar plaatsing voor de competitiefase van de Europa League.

