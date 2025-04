Botten van Italiaanse WK-held (48) moeten doorgezaagd worden

Gianluca Zambrotta moet binnenkort onder het mes. De oud-voetballer, die in 2006 wereldkampioen werd met Italië, heeft te kampen met extreme O-benen. Zijn botten moeten zelfs worden doorgezaagd, vertelt hij in een podcast.

De 48-jarige Zambrotta had tijdens zijn voetbalcarrière al opvallende O-benen, maar kon zware blessures vermijden. Nadat de vleugelverdediger in 2014 stopte, werden de fysieke problemen steeds zorgwekkender. Inmiddels is besloten tot een heftige operatie: een zogeheten osteotomie.

Artikel gaat verder onder video

"Binnenkort moet ik geopereerd worden aan beide knieën”, zegt Zambrotta bij de podcast The BSMT. “Ik heb drie of vier van de beste dokters van het land bezocht en er is geen enkele die me kan zeggen hoe ik aan deze knieën kom, of hoe ik erin slaag om nog fysieke activiteiten, zoals padel, te doen. Ze kijken naar mij en vragen me hoe ik nog kan lopen.”

Zambrotta werd tijdens zijn loopbaan drie keer geopereerd aan zijn meniscussen. Omdat hij zowel links als rechts geen meniscus meer heeft, gingen zijn benen steeds meer buigen. Inmiddels is hij 'een soort proefkonijn geworden' voor chirurgen.

© Imago

Een osteotomie - wat letterlijk betekent 'het doorsnijden van het bot' - moet nu uitkomst bieden. "Het komt erop neer dat ze mijn benen recht gaan zetten door kleine stukjes bot door te snijden en er plaatjes in te doen. Hopelijk kan er zo worden vermeden dat ik kunstbenen moet krijgen, al is de kans groot dat dat binnen enkele jaren toch het geval zal zijn."

Zambrotta was als speler actief bij onder meer Juventus, FC Barcelona en AC Milan. Hij speelde 98 interlands voor Italië en nam deel aan drie WK's en drie EK's. Zambrotta haalde op het EK 2000 de finale met Italië en werd in 2006 wereldkampioen. Hij was basisspeler in de gewonnen finale tegen Frankrijk en verdiende een plekje in het Team van het Toernooi.

Ook in clubverband was Zambrotta succesvol. Hij werd met Juventus viermaal kampioen van Italië, al werden twee van die titels ingetrokken als gevolg van het Calciopoli-schandaal. Ook won hij de beker, de Intertoto Cup en haalde hij in 2003 de finale van de Champions League. Ook bij Barcelona (Supercopa) en AC Milan (Serie A en Supercoppa) vulde Zambrotta zijn prijzenkast.

