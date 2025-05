Groot nieuws over Hakim Ziyech na vier maanden

Al na vier maanden is een eind gekomen aan het dienstverband van bij de Qatarese club Al-Duhail SC. Zaterdagavond maakt Al-Duhail bekend dat het contract van de spelmaker is ontbonden. Ziyech kan dus transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

“Wij willen onze dankbaarheid en waardering betuigen aan de Marokkaanse ster Hakim Ziyech, gezien zijn inzet en toewijding. We wensen hem veel succes met het vervolg van zijn carrière”, schrijft Al-Duhail, de nummer twee van het voorbije seizoen van de Qatar Stars League, in een bericht op X.

Ziyech voegde zich eind januari bij Al-Duhail. Dat was verrassend, want hij leek aanvankelijk op weg naar Al-Nasr uit de Verenigde Arabische Emiraten, dat toen onder leiding stond van zijn goede bekende Alfred Schreuder. De keuze viel op het laatste moment toch op een avontuur in Qatar, waar hij tekende tot medio 2027.

Ziyech kwam transfervrij over van Galatasaray. In totaal kwam Ziyech tot dertien officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist. De 32-jarige linkspoot speelde eerder voor sc Heerenveen, FC Twente, Ajax en Chelsea. Over een mogelijke vervolgstap is nog niets bekend.

