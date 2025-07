Chris Woerts staat in zijn hemd en verwijdert tweet over groot voetbalnieuws

De geloofwaardigheid van Chris Woerts heeft andermaal een deukje opgelopen. Vrijdag tweette de sportmarketeer voorbarig dat Vitesse 'door het oog van de naald' is gekropen en gelijk had gekregen in het hoger beroep tegen het intrekken van de proflicentie.

Er ging vrijdagmiddag nepnieuws rond op sociale media dat Vitesse gered was door de beroepscommissie. Zo werd een screenshot gedeeld van een nepartikel van NOS Voetbal waarin daar melding van werd gemaakt. Woerts, die donderdag bij De Oranjezomer nog stellig verkondigde dat Vitesse in het ongelijk gesteld zou worden, trapte erin.

Artikel gaat verder onder video

"Wat een soap: Vitesse weer door het oog van de naald! Kat met zeven levens! Hoe geloofwaardig is de KNVB? Supporters halen opgelucht adem maar de licentiecommissie is voor de tweede keer teruggefloten!", tweette Woerts. Nu schrijft hij: “Pas na het weekeinde komt er duidelijkheid over de situatie van Vitesse. Verstuurde persberichten blijken fake news! Ook dat kan! Nog even geduld dus!”

Woerts liet donderdag ook weten dat er vrijdag om 17.00 uur duidelijkheid zou zijn, maar dat is niet het geval. Vitesse laat vrijdagavond weten: “Vitesse was vandaag aanwezig bij de hoorzitting met de beroepscommissie licentiezaken, welke ruim vier uur duurde. Ergens in de loop van komende week wordt meer duidelijkheid verwacht. Zodra er meer gecommuniceerd kan worden, wordt dat uiteraard gedaan via de officiële kanalen.”

Situatie van Vitesse

De Arnhemse club kreeg twee weken geleden van de licentiecommissie van de KNVB te horen dat de proflicentie per 11 juli opnieuw ingetrokken is. Hierdoor houdt de Keuken Kampioen Divisionist in principe op te bestaan. Vitesse zou zich niet hebben gehouden aan 'belangrijke afspraken' die zijn gemaakt met de KNVB. Vitesse liet toen al doorschemeren dat het in beroep zou gaan.

Het was niet voor het eerst dat de licentie van Vitesse is ingetrokken. Ook vorig seizoen besloot de licentiecommissie van de KNVB hiertoe. Destijds gingen de Arnhemmers ook in beroep tegen dat besluit. Dat was toen succesvol, zoals Woerts schreef: de club werd in het gelijkgesteld door de beroepscommissie en kon zo na een zeer roerige zomer alsnog deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. Daarin eindigde het na een teleurstellend seizoen, met vele puntenstraffen, op een tegenvallende laatste plaats met vijf punten.