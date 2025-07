Ronald Koeman doet zeer dringende oproep aan KNVB

Verschillende prominenten in het voetbal, waaronder bondscoach Ronald Koeman, hebben in een advertentie hun steun aan Vitesse uitgesproken. Met de advertentie hopen de vele oud-voetballers de KNVB te overtuigen niet weer een volksclub te laten verdwijnen.

De beroepscommissie van de KNVB zal vrijdag een beslissing nemen over de toekomst van Vitesse. De licentiecommissie sprak onlangs het voornemen uit om de proflicentie van Vitesse in te trekken. Volgens de toezichthouders ‘omzeilt de club het licentiesysteem structureel en over een langere periode en blijft Vitesse dat doen’. De Arnhemmers zijn in beroep gegaan tegen deze beslissing.

Artikel gaat verder onder video

In een advertentie in een lokale krant doen verschillende prominenten een oproep aan de bond. “Voor het voetbal”, klinkt de kop. “Met Haarlem, FC Wageningen en AGOVV zijn er al te veel volksclubs verdwenen uit het betaald voetbal. Dus moeten we opstaan voor het voetbal. Want een club is zoveel meer dan een stadion en een begroting. Het staat voor verbinding, saamhorigheid, voor de identiteit van de stad”, klinkt de oproep.

De advertentie is onder meer getekend door Koeman, Dick Advocaat, Theo Janssen, Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouchy, Rafael van der Vaart, Guus Hiddink, Ruud Gullit, Roy Makaay, John van den Brom, Pierre van Hooijdonk en Evgeniy Levchenko.

Voor het voetbal. Voor Vitesse!

Arnhem staat op voor onze club. Vitesse is meer dan een stadion of begroting, het is identiteit, verbinding en trots.

Teken de petitie: Laat Vitesse niet verdwijnen! Je kunt vandaag helpen, teken - https://t.co/XzHy0XUL12#Arnhem #Vitesse pic.twitter.com/Pw0OiyN4Wu — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) July 23, 2025

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Emoties zichtbaar: Weghorst valt stil na moeilijke vraag van Ajax TV 🔗

👉 ‘De Jong sorteert met nieuwe zaakwaarnemer voor op groot toekomstbesluit’ 🔗

👉 Woerts haalt uit naar voetbalbestuurder: ‘Vreselijke wijsneus’ 🔗