Woerts haalt uit naar voetbalbestuurder: ‘Vreselijke wijsneus’

Chris Woerts is totaal niet te spreken over Merijn Goris, de algemeen directeur van Willem II. De sportsmarketeer is te gast bij De Oranjezomer en noemt Goris een ‘vreselijke wijsneus’ waar niemand op zit te wachten.

Presentator Thomas van Groningen sprak Woerts voorafgaand aan de uitzending al over Goris en lokt live op televisie een gefrustreerde reactie uit. “Hem vind ik helemaal niks”, begint Woerts. “Hij komt bij Campina vandaan, uit Ethiopië. Dan gaat hij in de vergadering van de Eredivisie even vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Daar zit toch niemand op te wachten?”

Woerts is nog niet klaar met Goris: “Dan hebben ze (Willem II, red.) vorige week een nieuw shirt gepresenteerd. Het eerste shirt ter wereld zonder enige commerciële uitingen. Pure armoede. Omdat ze geen shirtsponsor kunnen vinden. Het wordt gepresenteerd als het ei van Columbus. Schei toch uit, joh!”

Van Groningen brengt daartegenin: “In Tilburg zijn ze er heel trots op, want er staat alleen maar heel groot ‘Tilburg’ op het shirt.” Woerts reageert cynisch: “Heel goed. En ze spelen lekker in de KKD en dat blijft voorlopig zo.” De bargast stelt daarbij wel dat Willem II vanwege de grote begroting eigenlijk wel móet promoveren. “Als ze niet bij de eerste twee komen, gaat die gozer eruit", aldus Woerts.

