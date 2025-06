‘Van den Brom kan terugkeren bij oude liefde’

John van den Brom kan de nieuwe trainer van ADO Den Haag worden, volgens het Algemeen Dagblad. De 58-jarige oefenmeester heeft volgens de krant contact met de club, waar hij veertien jaar geleden ook al onder contract stond.

Van den Brom zit een ruime maand zonder club, na zijn vertrek bij Vitesse. Het clubicoon stapte vorig jaar zomer, na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, in bij de Arnhemmers, maar aan het einde van het seizoen ontslagen kreeg hij de boodschap niet door te mogen bij de club. De vijf aandeelhouders wilden een ‘nieuw gezicht’ voor de groep hebben.

Een nieuwe trainersklus dient zich aan, volgens het AD. Na het vertrek van Darije Kalezic, die voor twee jaar getekend heeft bij TSC Backa Topola, heeft ADO volgens de krant Van den Brom als trainersdoelwit.

Van den Brom was in 2011 nog trainer van de club uit Den Haag, voordat hij de gevoelige overstap naar Vitesse maakte. De trainer werd destijds zelfs bedreigd door woedende ADO-fans. Later zou de trainer nog dienstverbanden aangaan bij Anderlecht, AZ, FC Utrecht, KRC Genk, Al-Taawoun en Lech Poznan.

