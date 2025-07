Willem II presenteert iets heel unieks: 'Enige club ter wereld'

Willem II heeft dinsdag zijn nieuwe tenue voor het seizoen 2025/26 gepresenteerd. En het is shirt is heel uniek: er staat geen hoofdsponsor op. Dat wil de Tilburgse voetbalclub benadrukken met de campagne Met Leeuwenmoed.

Uit de clubsite van Willem II blijkt dat er veel trots is met betrekking tot het nieuwe shirt. "Leeuwenmoed is een uniek maatschappelijk initiatief dat de echtheid en kracht van de club weerspiegelt. Met Leeuwenmoed wordt het mooiste shirt van het land, in samenwerking met 18 partners, voor minimaal drie jaar teruggegeven aan alle Willem II’ers."

Dat er geen hoofdpartner op het shirt prijkt, maakt het tenue zeer speciaal. "Willem II is wereldwijd de enige club met hoofdpartners zonder commerciële uitingen op het shirt." De campagne moet volgens de Tilburgers drie termen uitstralen: 'échtheid, verbindend en met lef'. "Niet geleid door het grote geld, maar door overtuiging en karakter. Zoals het hoort, op z'n Tilburgs."

Algemeen directeur Merijn Goris is verheugd dat het tenue nu verkocht kan worden. "Het Leeuwenmoed-partnership staat symbool voor de iconische uitstraling van het thuisshirt, de verbondenheid met partners die de club dragen, en het lef om als enige club ter wereld bewust te kiezen voor een leeg thuisshirt. We zijn trots dat we samen met onze Leeuwenmoed Partners deze koers kunnen varen en het mooiste shirt kunnen teruggeven aan onze achterban."

De partners willen 'maatschappelijk impact maken voor de club, de stad Tilburg en de regio. De volgende bedrijven maken onderdeel uit van het project: AVEC, BTT, Claassen Logistics, AVIA, Joore, TRIBE Security, City Marketing Tilburg, Verbo, Landal Klein Oisterwijk, Burgers Marketing, CWS Coffee Service, FLINK Nederland, Interpolis, DHL, Textaafoam, Versteijnen Logistics, Leisure for a Better Society, Rabobank. Door de mindere vorm in 2025 is de Tilburgse vereniging wel weer afgezakt naar de Keuken Kampioen Divisie.

𝐋𝐞𝐞𝐮𝐰𝐞𝐧𝐦𝐨𝐞𝐝, een uniek maatschappelijk initiatief dat de echtheid en kracht van de club weerspiegelt ✨ — Willem II (@WillemII) July 1, 2025

