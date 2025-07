ESPN: Bij verkoop Ajax-middenvelder kijkt Kroes naar Mexicaan

Ajax denkt aan Pablo Torre als potentiële aanvallende middenvelder, maar heeft ook een controlerende middenvelder op het oog. Elías Montiel is op het moment speler van CF Pachuca, maar kan in beeld komen als de Amsterdammers een middenvelder kwijtraken.

Alex Kroes heeft Torre al een tijdje in het vizier en ziet in hem een interessante optie voor de nummer tien-positie. Ook Eduard Spertsyan stond op een lijstje, maar doordat zijn huidige club (FK Krasnodar) Russisch is, is er 'morele verdeeldheid' over zijn komst. Die optie werd dan ook doorgestreept. Beide namen zijn aanvallende middenvelders, maar Kroes heeft ook een defensieve optie als optie genoteerd.

Jordan Henderson is de voornaamste defensieve middenvelder in de selectie, maar zijn toekomst bij Ajax staat ver van vast. De oud-Liverpool-speler wordt al een tijdje in verband gebracht met clubs in het buitenland. Verder kunnen Jorthy Mokio en Youri Regeer als controlerende middenvelder spelen, maar als er dus een van die drie nog vertrekt, moet er nog een speler bij.

Volgens ESPN heeft Ajax op de achtergrond interesse in Montiel, een negentienjarige speler van partnerclub Pachuca. "Hij zou concreet in beeld kunnen komen zodra er uitgaande beweging ontstaat rondom de huidige Ajax-middenvelders", staat er op de site van de zender. Montiel is basisspeler bij zijn club in Mexico en speelde tijdens het WK voor clubs 268 van de mogelijke 270 minuten. Tegen Real Madrid was hij trefzeker. Na de groepsfase werd Pachuca uitgeschakeld.

