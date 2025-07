Emoties zichtbaar: Weghorst valt stil na moeilijke vraag van Ajax TV

Het tumultueuze seizoenseinde van 2024/25 in de Eredivisie is nog altijd een open wond bij . De veelbesproken wedstrijd van Ajax tegen FC Groningen in de voorlaatste speelronde, waarin Ajax de koppositie kwijtraakte aan PSV, laat de spits nog niet los.

Als Weghorst van Ajax TV de vraag krijgt hoe het was om weer aan te sluiten na het roerige seizoenseinde – en of dat nog in zijn hoofd zit – reageert hij: “Nee, ja… Uiteindelijk in de vakantie, ja…” Daarna valt Weghorst een paar seconden stil en is te merken dat de seizoensontknoping nog steeds pijn doet.

Artikel gaat verder onder video

“Het was en is gewoon heel lastig”, erkent de spits. “In de vakantieperiode kun je dat van je afzetten en daarna speelden we met het Nederlands elftal, maar toen kwamen we natuurlijk terug daar", doelt hij op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta in Groningen, waar hij werd uitgefloten. "Ik ben met des te meer honger weer begonnen. Natuurlijk zit het nog ergens en dat zal niet meer weggaan. Laten we die honger gebruiken om het dit jaar beter te doen.”

Zaterdag maakte Weghorst in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Aarhus GF (1-1) zijn eerste minuten van de voorbereiding. Hij deed de volledige eerste helft mee. “Het is goed om weer te spelen. Het eerste weekje was positief. Vandaag was het spel niet goed, zeker in het begin niet. In het tweede deel van de eerste helft kwamen we er wat beter in. Zeker in het begin waren we iets te slordig met de bal. Het is natuurlijk ook een oefenpotje en je moet er weer inkomen.”

Heeft het mindere spel ook te maken met het fysiek zware trainingskamp in Zeist? “Het was pittig, we hebben hard getraind”, erkent Weghorst, die merkt dat de nieuwe trainer John Heitinga andere dingen verlangt dan voorganger Francesco Farioli. “Op dat moment zijn andere accenten belangrijk. De speelstijl is veranderd, met hoog druk. Dat vergt tijd en dat mag ook. We gebruiken de komende vier weken voorbereiding om topfit te zijn als het straks begint. Dat het beter moet, is duidelijk.”