Heitinga kan gewenst Ajax-voetbal nog niet spelen tegen sterk Aarhus

Ajax heeft de oefenwedstrijd tegen Aarhus GF niet kunnen omzetten in een overwinning. Het werd zaterdagmiddag 1-1 door doelpunten van Sean Steur en Stefen Tchamche.

Ajax startte de voorbereiding vorige week tegen Hibernian (6-3 zege), terwijl Aarhus al drie wedstrijden achter de rug had (twee zeges, één gelijkspel). Dat Aarhus verder was in de voorbereiding, was te merken. John Heitinga wil Ajax weer aanvallend en dominant voetbal laten spelen, maar op het sportcomplex van v.v. Hattem in Gelderland werden de Amsterdammers vaker teruggedrongen dan ze zouden willen.

In de eerste helft werd niet gescoord, al waren er wel enkele kansen. Een inzet van Kian Fitz-Jim zeilde voorlangs; aan de overzijde kopte Patrick Mortensen net naast, na balverlies van Josip Sutalo. Na de pauze, met een volledig nieuw elftal, kwam Ajax beter voor de dag. Nadat een van richting veranderd schot van Rayane Bounida nog op de paal belandde, opende Sean Steur de score. Steur werd bediend door Bertrand Traoré, draaide open in het strafschopgebied en vond de linkerhoek.

Vlak na het openingsdoelpunt was Bounida dicht bij de 2-0. Keeper Leopold Wahlstedt van Aarhus reageerde echter alert. Niet veel later kwam Aarhus langszij. Nadat Ajax de bal niet goed wegwerkte, liet een diagonaal schot van Tchamche doelman Remko Pasveer kansloos. Tobias Bach liet nog een forse kans onbenut om Aarhus de zege te bezorgen.

Opstelling eerste helft: Jaros; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Berghuis, Fitz-Jim; Edvardsen, Weghorst, Godts.

Opstelling tweede helft: Pasveer; Alders, Bouwman, Kaplan, Jetten; Mokio, Bounida, Steur; Traoré, Brobbey, Wolff.

