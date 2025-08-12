Vitesse mogelijk verder als fusieclub: gesprekken met Vierde Divisionist gaande

Vitesse kijkt naar een mogelijke fusie met Arnhemse amateurclub MASV, om een doorstart te maken in het amateurvoetbal. De fusie zou de club kunnen helpen om op relatief hoog amateurniveau te blijven spelen en de financiële lasten, zoals het huurcontract van het Gelredome, achter zich te laten.

De Telegraaf weet dat er gesprekken gaande zijn geweest tussen Vitesse en MASV (Midden Arnhemse Sport Vereniging), dat komend seizoen actief is in de Vierde Divisie C. Een fusie wordt als interessante optie gezien om snel weer competitief te kunnen zijn. “In dat geval zou Vitesse wel kunnen kiezen voor een faillissement om de ballast van het verleden, zoals het huurcontract met Gelredome dat als een molensteen om de nek van de club hangt, achter zich te laten en toch relatief hoog kunnen instromen”, schrijft De Telegraaf.

De krant noemt verder nog twee andere opties voor Vitesse om een doorstart te maken. De Arnhemmers kunnen een verzoek indienen om toe te treden tot de Derde Divisie. Dit is mogelijk door een regeling die geldt voor clubs die uit het betaald voetbal verdwijnen om niet sportieve redenen. Maar omdat de competitie-indelingen en overschrijftermijn voor het seizoen 2025/2026 al zijn vastgesteld, lijkt een instroom in de Derde Divisie pas vanaf het seizoen 2026/2027 realistisch.

Mocht Vitesse geen fusiepartner vinden en besluiten helemaal opnieuw te beginnen, dan moet de club vanaf de onderste niveaus van het amateurvoetbal starten. Dat betekent een plek in de vijfde klasse, vergelijkbaar met het scenario dat RBC Roosendaal na hun faillissement in 2011 doormaakte. RBC heeft zich sindsdien via promoties weer opgewerkt tot de Derde Divisie.

Dinsdagochtend had Vitesse, dat vorige week de proflicentie kwijtraakte, een gesprek met directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee en directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen over een mogelijke doorstart in het amateurvoetbal.