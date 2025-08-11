Derksen hekelt NEC-fans, KNVB en burgemeester van Arnhem na omvallen Vitesse

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor de KNVB, burgemeester Ahmed Marcouch en Gelredome-eigenaar Michael van de Kuit. Volgens de oud-voetballer hadden ze allemaal meer kunnen doen voor het voortbestaan van Vitesse. Ook heeft Derksen, die zelf NEC-supporter is, geen woord over voor het leedvermaak bij de fans van de Nijmegenaren.

Nadat zowel de licentiecommissie als de beroepscommissie van de KNVB besloten om de licentie van Vitesse in te trekken besloten de Arnhemmers een kort geding aan te spannen. Die zaak diende afgelopen donderdag in de Rechtbank Midden-Nederland, waarna daags erna de uitspraak volgde. Het kort geding had voor Vitesse echter niet het gehoopte effect, want de rechter besloot om het besluit van de KNVB in stand te laten. Daarmee is het doek definitief gevallen voor de Arnhemse club.

Dat Vitesse verdwijnt uit het betaald voetbal, doet Derksen wel pijn. "Ik was een NEC-supporter en wanneer NEC een verre uitwedstrijd had, dan konden wij kiezen of naar Vitesse of naar Wageningen. Ik kwam daar ook regelmatig achter het doel bij keeper Rinus l’Amie. Ik weet hoe het leeft in die stad", aldus Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo.

Het boegbeeld van Vandaag Inside heeft zich echter wel gestoord aan de blije reactie vanuit Nijmegen. "Er zijn een hele hoop Nijmegenaren die inzien dat het jammer dat de wedstrijd van het jaar, de derby, verdwijnt. Alleen er is ook heel veel leedvermaak en dat vind ik niet op zijn plaats. Als NEC-supporter was ik ook heel blij met Vitesse, want Vitesse heeft in Arnhem precies dezelfde functie als NEC in Nijmegen. Dus dat moeten ze niet doen. Dan zit je niet goed in elkaar", vervolgt hij kritisch.

Daarnaast is Derksen ook nog kritisch op de KNVB. "Ze zijn een beetje makkelijk voorbijgegaan aan het feit dat de emotionele binding van zo’n club in zo’n stad sociaal gezien heel erg belangrijk is", gaat hij verder. "Dat stadion blijft toch de schouwburg voor de gewone man. Er is heel veel fout gegaan bij Vitesse de laatste jaren, met louche buitenlanders uit Oost-Europa, Rusland, Engeland en Amerika. Er was alle reden om in te grijpen, maar toen kregen ze daar geen vinger achter. Nu is Vitesse eindelijk zover dat lokale ondernemers de club gaan runnen en dan vind ik het ongepast om Vitesse op dit moment te straffen. Dat had je moeten doen op de momenten dat de overtredingen plaats hebben gevonden."

Of Derksen het zich dan niet kan voorstellen dat de voetbalbond uiteindelijk dit besluit heeft genomen? "Ik kan het me wel voorstellen van de KNVB in de zin van dat je je aan de reglementen houdt", erkent de analist, die gelijk een kanttekening plaatst. "Alleen de integere mensen die hun nek uit steken, die niet aan Vitesse willen verdienen en die nu een nieuwe start willen maken, die hadden het voordeel van de twijfel moeten krijgen. Nu zijn gewoon keihard de reglementen gehandhaafd, terwijl het kwaad al geschied is.”

Marcouch had aan de bel moeten trekken

Henk Kuipers oppert of de gemeente of de provincie niet had in kunnen grijpen, echter mag de overheid voetbalclubs financieel niet meer helpen. Wel had burgemeester Ahmed Marcouch een andere rol kunnen spelen volgens Derksen. “Hij had, toen de problemen daar waren, een belangrijke rol kunnen spelen door aan de bel te trekken. Nu huilt hij met de wolven in het bos, want dan gaat hij daags voor de beslissende rechtszaak nog een brief aan de KNVB schrijven. Ja, zo zit de wereld niet in elkaar. Maar hij weet als geen ander, en de mensen in de provinciale staten ook, hoe die club leeft in Arnhem. Zij hadden op allerlei manieren die club kunnen helpen", weet Derksen.

Tot slot moet ook Van de Kuit, de eigenaar van stadion GelreDome, het ontgelden bij Derksen. "De man die het stadion beheert moet je ook van alles kwalijk nemen, want hij wilde een waanzinnige huurprijs en anders maar niet. Hij denkt: ik kan het stadion ook wel zonder Vitesse runnen. Ik wens hem succes, want met vijf grote popsterren in het stadion kun je niet het hele jaar financieel overleven", besluit hij kritisch.