Live voetbal 1

Tranen van vreugde bij Vitesse: ‘Hij kwam huilend naar me toegerend’

Alexander Büttner met op de achtergrond het logo van Vitesse
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Niels Hassfeld
3 september 2025, 13:53

Het gewonnen hoger beroep van Vitesse maakt heel veel los in Arnhem en omstreken. Aanvoerder Alexander Büttner blikt terug op het moment dat hij te horen kreeg dat zijn club voorlopig gered is. Daarbij vloog trainer Rüdiger Rehm de verdediger in de armen.

Woensdagmiddag kwam naar buiten dat Vitesse het turbo-spoedappel heeft gewonnen en de intrekking van de licentie voorlopig is geschorst. De Arnhemmers beschikken daardoor dus weer over een proflicentie en mogen deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. “Ik ben nog steeds aan het zweten, heb overal kippenvel”, laat Büttner weten aan De Gelderlander.

Artikel gaat verder onder video

“Wij stapten van het veld, gingen douchen en zouden daarna samen de uitspraak afwachten”, blikt de verdediger terug op de ochtend. “Toen kwam de trainer huilend naar me toe gerend. Hij omhelsde mij, toen wist ik genoeg.” Büttner geeft aan enorm trots te zijn op Vitesse. “Er hebben hier mensen zo hard voor gewerkt. De afgelopen weken heb ik zoveel pijn gezien.”

Waar veel van zijn ploeggenoten Vitesse transfervrij verlieten, bleef Büttner de Arnhemmers trouw. “Ik heb altijd gezegd dat ik Vitesse niet ging verlaten. Ik kon naar tien andere clubs, die concreet waren”, stelt de aanvoerder. “Maar heb gedacht: ik stop nog liever met voetbal, dan dat ik nu wegga. Ik ben elke dag gekomen, ook al waren het niet de makkelijkste weken.” Büttner noemt de redding van Vitesse ‘onwerkelijk’. “Veel mensen hadden het al opgegeven. Ik ging na het hoger beroep toch licht opgelucht naar buiten. Maar dacht ook: wat als het weer fout gaat? We zouden zo weinig kans hebben. En nu is het toch gelukt. Ongelooflijk.”

➡️ Meer Vitesse nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wedstrijd gestaakt bij Ajax

Slecht nieuws: veel stakingen verwacht in komende Nederlandse profvoetbalduels

  • za 30 augustus, 11:26
  • 30 aug. 11:26
Sjors Ultee boos voor de camera van ESPN

Grote woede tijdens KKD-interview: 'Moet ik jou een klap geven?'

  • za 30 augustus, 09:51
  • 30 aug. 09:51
Ajax-trainer John Heitinga

Ajacied imponeert opnieuw in Eerste Divisie: 'Heitinga, haal hem bij Ajax 1!'

  • za 30 augustus, 08:13
  • 30 aug. 08:13
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Alexander Büttner

Alexander Büttner
Vitesse
Team: Vitesse
Leeftijd: 36 jaar (11 feb. 1989)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Vitesse
0
0
2024/2025
Vitesse
28
8
2023/2024
De Graafschap
30
1
2022/2023
De Graafschap
35
4

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
TOP Oss
4
-3
3
17
VVV
4
-3
3
18
Emmen
4
-5
3
19
Jong AZ
4
-6
0
20
Vitesse
0
0
-12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel