Tranen van vreugde bij Vitesse: ‘Hij kwam huilend naar me toegerend’

Het gewonnen hoger beroep van Vitesse maakt heel veel los in Arnhem en omstreken. Aanvoerder blikt terug op het moment dat hij te horen kreeg dat zijn club voorlopig gered is. Daarbij vloog trainer Rüdiger Rehm de verdediger in de armen.

Woensdagmiddag kwam naar buiten dat Vitesse het turbo-spoedappel heeft gewonnen en de intrekking van de licentie voorlopig is geschorst. De Arnhemmers beschikken daardoor dus weer over een proflicentie en mogen deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. “Ik ben nog steeds aan het zweten, heb overal kippenvel”, laat Büttner weten aan De Gelderlander.

Artikel gaat verder onder video

“Wij stapten van het veld, gingen douchen en zouden daarna samen de uitspraak afwachten”, blikt de verdediger terug op de ochtend. “Toen kwam de trainer huilend naar me toe gerend. Hij omhelsde mij, toen wist ik genoeg.” Büttner geeft aan enorm trots te zijn op Vitesse. “Er hebben hier mensen zo hard voor gewerkt. De afgelopen weken heb ik zoveel pijn gezien.”

Waar veel van zijn ploeggenoten Vitesse transfervrij verlieten, bleef Büttner de Arnhemmers trouw. “Ik heb altijd gezegd dat ik Vitesse niet ging verlaten. Ik kon naar tien andere clubs, die concreet waren”, stelt de aanvoerder. “Maar heb gedacht: ik stop nog liever met voetbal, dan dat ik nu wegga. Ik ben elke dag gekomen, ook al waren het niet de makkelijkste weken.” Büttner noemt de redding van Vitesse ‘onwerkelijk’. “Veel mensen hadden het al opgegeven. Ik ging na het hoger beroep toch licht opgelucht naar buiten. Maar dacht ook: wat als het weer fout gaat? We zouden zo weinig kans hebben. En nu is het toch gelukt. Ongelooflijk.”