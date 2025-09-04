Derksen doet bizarre oproep aan Eredivisie-clubs na redding van Vitesse

Johan Derksen vindt dat andere Nederlandse clubs Vitesse helpende hand moeten uitsteken, nu de Arnhemse club vooralsnog mag deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. De oud-voetballer en analist komt in Vandaag Inside met een opmerkelijk voorstel.

Woensdag werd bekend dat Vitesse voorlopig van de ondergang gered is. De Arnhemse club won een zogenaamd turbo-spoedappel bij het gerechtshof tegen de KNVB, waardoor de intrekking van de licentie vooralsnog opgeschort is totdat er een onvoorwaardelijke beslissing is genomen over de intrekking van de proflicentie. Daardoor mag Vitesse vooralsnog meedoen aan de Keuken Kampioen Divisie.

Groot probleem voor Vitesse is echter dat de club op dit moment slechts acht contractspelers heeft. In gesprek met sportmarketeer Chris Woerts komt Derksen met een creatieve oplossing: “Chris, vind jij niet dat de Eredivisie-clubs nu solidair moeten zijn en Vitesse moeten helpen? Iedere Eredivisie-club heeft wel een jonge speler die nog niet aan het eerste elftal toekomt, maar wel gebaat is bij regelmatig spelen. Als iedere club gratis één speler uitleent aan Vitesse, zijn ze uit de brand.”

Woerts reageert kort: “Klopt.”

Dan mengt tafelgast Raymond Mens zich in de discussie: “Johan, jij weet er misschien meer van dan ik. Maar je wil toch geen club helpen die continu de regels overtreedt? Of ben ik dan gek?”

Derksen reageert fel: “Ja, dan ben je helemaal gek. Je zit uit je nek te lullen. Dat is in het verleden inderdaad gebeurd. Ze hadden moeten ingrijpen toen er allerlei louche buitenlanders daar over de schreef gingen. Niemand had overzicht waar het geld vandaan kwam en waar het bleef. Nu hebben ze zakenlieden uit Arnhem die hun schouders eronder willen zetten. Nu had je ze dus het voordeel van de twijfel moeten geven. En ik vind dat de eerste rechter wel heel makkelijk voorbij is gegaan aan het maatschappelijk belang voor de bevolking van Arnhem en het Vitesse-gevoel.”

