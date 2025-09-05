Live voetbal 4

Dit bedrag liep Vitesse mis door transfervrij vertrek driekwart spelersgroep

Foto: © Imago
Frank Hoekman
5 september 2025, 13:27

Vitesse hoopt op vrijdag 12 september de eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie te kunnen spelen, nadat de club woensdag in hoger beroep plots de proflicentie tijdelijk terugkreeg. Er staat echter nauwelijks een selectie omdat een groot aantal spelers de club transfervrij achter zich mocht laten. Dat geintje kost de Arnhemmers een miljoenenbedrag, zo becijfert Omroep Gelderland.

Vitesse leek dood en begraven toen de club keer op keer in het stof beet bij pogingen om de licentie terug te krijgen. Spelersvakbond VVCS maakte zich er dan ook - met succes - hard voor dat de spelers van de club transfervrij hun heil elders mochten gaan zoeken. Dat gebeurde de afgelopen weken massaal. Zo vertrok de talentvolle Jim Koller gratis en voor niets naar (Jong) PSV en tekenden Irakli Yegoian (Excelsior) en Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles) eveneens een contract in de Eredivisie.

Daardoor staat er nu een selectie van op papier slechts negen spelers en moet Vitesse hard aan de bak om zo snel mogelijk een spelersgroep op te tuigen. En dat terwijl een faillissement de club nog altijd boven het hoofd hangt, zo meldt Omroep Gelderland. In dat kader waren de inkomsten uit het vertrek van driekwart van de selectie uiterst welkom geweest. De lokale omroep schrijft dat de gederfde inkomsten worden geschat op zo'n vijf miljoen euro. Die zou de club via een omweg echter wel op kunnen eisen: "Mogelijk gaat Vitesse een claim neerleggen bij de KNVB, maar dat is iets voor later."

Door de verrassende uitspraak mag Vitesse voorlopig - er loopt nog altijd een bodemprocedure - tóch terugkeren in de Keuken Kampioen Divisie. De Arnhemse club bevestigt via de officiële kanalen dat het de bedoeling is dat de club op 12 september voor het eerst weer gaat aantreden op het tweede profniveau, als een uitwedstrijd bij Jong AZ op het programma staat. Een week later, op zaterdag 20 september, volgt het eerste thuisduel. Helmond Sport komt die dag op bezoek in de traditionele Airborne-wedstrijd, waarin de club stilstaat bij de Slag om Arnhem die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uitgevochten.

  Gisteren, 18:41
  Gisteren, 17:26
  Gisteren, 13:23
