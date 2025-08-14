Live voetbal

PSV bespaart half miljoen euro en kan nu transfervrij toeslaan

Foto van PSV-trainer Peter Bosz met algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart
Foto: © Imago
2 reacties
Luuk van Grinsven
14 augustus 2025, 13:02

Vitesse is akkoord gegaan met het ontbinden van contracten van spelers die kunnen overstappen naar een andere club in het betaald voetbal. Dat is volgens spelersvakbond VVCS het resultaat van een gesprek op Papendal. Eerder dreigde de VVCS met een arbitragezaak bij de KNVB, maar die procedure is nu van de baan.

Het overleg werd namens de VVCS gevoerd door voorzitter Evgeniy Levchenko, directeur Louis Everard, jurist Rein Everard en zaakwaarnemer Louis Laros, die meerdere Vitesse-spelers vertegenwoordigt. Met de regeling krijgen spelers de kans om hun loopbaan bij een andere profclub voort te zetten, zonder dat daar een transfersom tegenover staat.

Artikel gaat verder onder video

Een van hen is middenvelder Jim Koller, die eerder deze zomer voor een half miljoen euro naar PSV kon vertrekken. Toenmalig algemeen directeur Timo Braasch wees dat bod af in de hoop op een hoger bedrag, maar de onderhandelingen kwamen stil te liggen door de licentieproblemen van de club. Nu kan Koller alsnog transfervrij naar PSV, dat naar verwachting de overgang snel zal afronden. Dat weet De Telegraaf althans.

Vitesse verloor vorige week vrijdag een kort geding tegen de KNVB over het behoud van de proflicentie. De rechter in Utrecht oordeelde dat de licentie terecht werd ingetrokken na jarenlange overtredingen van de regels. Daarmee is het voortbestaan van Vitesse als profclub beëindigd en krijgt de selectie nu de kans om hun carrière ergens anders voort te zetten.

De achttienjarige Koller speelde afgelopen seizoen 23 duels in het shirt van Vitesse. Daarin maakte hij drie doelpunten en was hij twee keer de aangever. Tussen 2022 en 2025 doorliep hij jeugdelftallen van Oranje.

➡️ Meer Vitesse nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: AZ verhuurt vleugelaanvaller

  • Gisteren, 17:14
  • Gisteren, 17:14
Babadi hoog op de lijst van Eredivisieclub: 'Eenvoudige optelsom'

Babadi hoog op de lijst van Eredivisieclub: 'Eenvoudige optelsom'

  • Gisteren, 15:57
  • Gisteren, 15:57
Alexander Büttner met op de achtergrond het logo van Vitesse

Alexander Büttner mogelijk in fraai lijstje met wereldkampioenen en CL-winnaar

  • Gisteren, 11:46
  • Gisteren, 11:46
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Voetbalhoofdstad
260 Reacties
16 Dagen lid
838 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

makkelijk geld verdienen zo voor PSV.

Appie1958
21 Reacties
969 Dagen lid
213 Likes
Appie1958
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Elke vereniging kan op deze manier toeslaan

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
260 Reacties
16 Dagen lid
838 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

makkelijk geld verdienen zo voor PSV.

Appie1958
21 Reacties
969 Dagen lid
213 Likes
Appie1958
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Elke vereniging kan op deze manier toeslaan

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Jim Koller

Jim Koller
Team: Vitesse
Leeftijd: 18 jaar (31 mrt. 2007)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Vitesse
23
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
1
5
3
2
NEC
1
5
3
3
Utrecht
1
4
3
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel