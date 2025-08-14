PSV bespaart half miljoen euro en kan nu transfervrij toeslaan

Vitesse is akkoord gegaan met het ontbinden van contracten van spelers die kunnen overstappen naar een andere club in het betaald voetbal. Dat is volgens spelersvakbond VVCS het resultaat van een gesprek op Papendal. Eerder dreigde de VVCS met een arbitragezaak bij de KNVB, maar die procedure is nu van de baan.

Het overleg werd namens de VVCS gevoerd door voorzitter Evgeniy Levchenko, directeur Louis Everard, jurist Rein Everard en zaakwaarnemer Louis Laros, die meerdere Vitesse-spelers vertegenwoordigt. Met de regeling krijgen spelers de kans om hun loopbaan bij een andere profclub voort te zetten, zonder dat daar een transfersom tegenover staat.

Een van hen is middenvelder Jim Koller, die eerder deze zomer voor een half miljoen euro naar PSV kon vertrekken. Toenmalig algemeen directeur Timo Braasch wees dat bod af in de hoop op een hoger bedrag, maar de onderhandelingen kwamen stil te liggen door de licentieproblemen van de club. Nu kan Koller alsnog transfervrij naar PSV, dat naar verwachting de overgang snel zal afronden. Dat weet De Telegraaf althans.

Vitesse verloor vorige week vrijdag een kort geding tegen de KNVB over het behoud van de proflicentie. De rechter in Utrecht oordeelde dat de licentie terecht werd ingetrokken na jarenlange overtredingen van de regels. Daarmee is het voortbestaan van Vitesse als profclub beëindigd en krijgt de selectie nu de kans om hun carrière ergens anders voort te zetten.

De achttienjarige Koller speelde afgelopen seizoen 23 duels in het shirt van Vitesse. Daarin maakte hij drie doelpunten en was hij twee keer de aangever. Tussen 2022 en 2025 doorliep hij jeugdelftallen van Oranje.