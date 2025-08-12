Ouders Vitesse-kinderen en Arnhemse club in groot conflict: boze brief naar KNVB

Alsof de situatie voor Vitesse nog niet erg genoeg was: de Arnhemse club heeft er een conflict bij. Nu Vitesse definitief zijn licentie als betaald voetbalclub kwijt is, willen ouders hun jeugdspelers graag zien vertrekken. Dat houdt de club in crisis echter tegen, weet het Algemeen Dagblad.

Vitesse liet na het dramatische nieuws van afgelopen week via officiële communicatie weten dat de jeugdopleiding, die bestaat uit 255 jeugdspelers, komende donderdag weer 'zoals gewend' hervat wordt. Ouders van de jeugdspelers van de Arnhemmers zien dat echter niet zitten. Zij willen juist dat hun kinderen hun sportieve carrière voortzetten bij een andere club, waar bijvoorbeeld uiteindelijk wel doorstroming richting betaald voetbal kan worden aangeboden.

Daardoor schreven verschillende ouders een boze brief naar de KNVB, die in de handen is gekomen van het Algemeen Dagblad. "Nu Vitesse zijn proflicentie is kwijtgeraakt en de BVO-status heeft verloren, is de club niet langer in staat om de professionele begeleiding en het toekomstperspectief te bieden die noodzakelijk zijn voor zijn verdere ontwikkeling", staat in de brief. De ouders willen voor aanvang van het nieuwe schooljaar duidelijkheid en hun kinderen op de juiste plek een vervolg laten geven aan hun 'sportieve en educatieve traject'. "Wij verzoeken de KNVB daarom met klem om schriftelijk te bevestigen dat X gerechtigd is tot een overstap en speelgerechtigd kan worden ingeschreven bij een andere erkende BVO.’’

© Imago

Vitesse-fans verzamelden zich afgelopen vrijdag op de Korenmarkt in Arnhem, maar kregen een voor hen teleurstellend bericht te horen.

Een heikel punt voor de ouders is de inconsistente communicatie van Vitesse op dit gebied. Zo keek de club in een brief aan alle voogden van 2 augustus vooruit naar de mogelijke uitkomsten van de rechtszaak en schreef de Arnhemse vereniging het volgende: "Scenario 1: De rechter geeft Vitesse gelijk. In dat geval kunnen we de activiteiten van de Academie hervatten en starten we het seizoen op. Scenario 2: De rechter geeft Vitesse geen gelijk. Mocht de rechter Vitesse geen gelijk geven, dan betekent dit dat de Vitesse Academie niet opnieuw zal opstarten. Spelers krijgen in dat geval de vrijheid om zich aan te sluiten bij een andere club." Vitesse vroeg hierbij wel om terughoudend te zijn in de zoektocht naar een nieuwe club.

Veel ouders dringen er op aan dat hun kinderen bij een BVO blijven voetballen. Aangezien er een leegloop dreigt, kijkt Vitesse naar andere opties: zo zijn zogenaamde 'poolvergoedingen' in beeld gekomen. Dit zijn een soort transfersommen voor als een jeugdspeler een transfer maakt van de ene BVO naar de andere. Waar de VVCS laat weten dat dit geen optie is voor Vitesse ("Vitesse is geen BVO meer"), heeft de club hiermee wel kwaad bloed gezet bij de ouders. En deze stap vertraagt de mogelijkheden voor jeugdspelers om naar een andere club over te stappen.

Vitesse is zich bewust dat het mogelijk niet handig met de omstandigheden omspringt. "Dit is een uitzonderlijke situatie die nog niet eerder op deze wijze is voorgekomen", stelt het tegenover het AD. "Dat maakt ook dat er her en der ook onduidelijkheid is, wellicht ook in onze communicatie. Dat vinden wij vervelend, zeker voor onze spelers, trainers, medewerkers, ouders van academiespelers en iedereen die direct bij Vitesse betrokken is. Er is ook alle begrip voor de onzekerheid die er bij een ieder heerst.’’ Desgevraagd stelt de KNVB dat het nog geen duidelijke uitspraken kan doen over deze situatie en dat het met Vitesse in overleg is over de huidige complexe situatie.