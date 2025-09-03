Gestopte Eredivisie-speler (39) wil Vitesse helpen: 'Ik ben beschikbaar, met kunstheupen'

De rechter heeft woensdag een streep gezet door het besluit van de KNVB om de proflicentie van Vitesse af te pakken. De Arnhemmers mogen daarom (voorlopig) alsnóg gaan spelen in de Keuken Kampioen Divisie. Een probleem: de club heeft maar negen contractspelers. De in 2018 gestopte Willie Overtoom komt met ‘hulp’ uit onverwachte hoek.

Woensdagmiddag kwam naar buiten dat Vitesse het turbo-spoedappel heeft gewonnen en de intrekking van de licentie voorlopig is geschorst. De Arnhemmers beschikken daardoor dus weer over een proflicentie en mogen deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. Waar de noodlijdende club de eerste vier speelronden moest toekijken, zal Vitesse in speelronde vijf direct in actie komen, zo stelt onder meer Jeroen Kapteijns, van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Op vrijdag 12 september kan Vitesse terugkeren in het betaalde voetbal, met een uitwedstrijd tegen Jong AZ. Het is echter nog maar de vraag welke spelers trainer Rüdiger Rehm ter beschikking heeft. Om toch tot een elftal te komen krijgen de Arnhemmers hulp vanuit onverwachte hoek.

Zo komt voormalig AZ- en Heracles Almelo-middenvelder Willie Overtoom met een aanbod: “Mocht Vitesse nog spelers zoeken, ik ben beschikbaar. Wel twee kunstheupen verder, maar voetballend gaat dat nog prima”, twittert de in 2018 gestopte voetballer met een cynische ondertoon.

In november 2018 zette de Kameroener een punt achter zijn loopbaan. Tegenwoordig is Overtoom erg actief op X, waar hij regelmatig analyses loslaat over Nederlandse voetbalwedstrijden.