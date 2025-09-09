Sneijder: 'Heeft Ajax jou gebeld? Dat was niet zo gek geweest'

Het was ‘niet gek’ geweest als Ajax zich deze zomer had gemeld voor , zo denkt Wesley Sneijder. De rechtsback van Go Ahead Eagles stond open voor een transfer, maar kreeg geen aanbod waar hij oren naar had. Daarom besloot de aanvoerder vorige maand om zijn contract in Deventer te verlengen tot medio 2021.

“Het is er niet van gekomen, dus mijn zomer was redelijk rustig”, zegt Deijl bij Rondo over een transfer. “Natuurlijk heb je altijd de hoop dat je een leuke stap kan maken, maar er is niks gekomen waarvan ik dacht van: dit wil ik graag. Ik ben hartstikke blij dat ik nog steeds hier ben.”

Er kwam ook geen aanbod waarover Deijl twijfelde. “Het was allemaal meteen ‘nee’. De interesse kwam uit landen waar het momenteel oorlog is, dus dat was geen opzicht voor mij en m’n vriendin. Op het moment dat er interesse kwam, heb ik gelijk gezegd: dat ga ik sowieso niet doen. Er is dus ook nog een officiële aanbieding gekomen.”

Deijl wil naar grote voetballanden

Deijl weet ook in welke landen hij wél wil spelen. “Spanje, Duitsland en Engeland zijn heel mooi.” In Engeland ziet Deijl zichzelf in de Championship voetballen. “Ja, ik ga er niet van uit dat ik naar de Premier League ga. De Championship is prachtig.”

Is het een teleurstelling voor Deijl dat hij zijn sterke seizoen met Go Ahead niet kon verzilveren met een transfer? “Ik kan die knop wel vrij eenvoudig omzetten. Ook omdat ik weet wat ik hier heb, hoe erg ik word gewaardeerd en hoe leuk het is in de stad en bij de club. Er zijn veel spelers gebleven.”

Alex Kroes

Sneijder vraagt daarna of Ajax heeft gebeld. “Niet gebeld, nee”, reageert Deijl. Sneijder stipt aan dat de bezetting op de rechtsbackpositie ‘niet zo best’ is, met Anton Gaaei en Lucas Rosa, en dat Ajax daar ‘nog een beetje zoekende’ is. “Ja, ik had het ook niet gek gevonden”, lacht Deijl, die technisch directeur Alex Kroes van Ajax kent uit diens verleden in Deventer. “En hij kent mij ook.” Sneijder concludeert dan ook: “Het had niet echt zo gek geweest, toch?”

Deijl legt uit: "Toch kiezen ze dan vaker voor wat jongere spelers, waar ze dan misschien potentie in zien om ze over vier jaar te verkopen met winst. Het blijft toch een beursgenoteerde onderneming."

Deijl, die al sinds 2021 bij Go Ahead speelt, was blij om te kunnen bijtekenen. “We hadden al eerder die gesprekken gevoerd. Dat waren hele goede, fijne gesprekken. Ik heb toen wel gezegd: ‘Jongens, ik wil liever nog even wachten, want misschien komt er iets leuks.’ Zo’n window duurt dan voort en op een gegeven moment wilde ik niet meer wachten. We gaan Europees voetbal spelen en we gaan er een mooi jaar van maken met z'n allen. Er is zoveel om voor te spelen dit jaar.”