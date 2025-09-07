Live voetbal

De Telegraaf onthult inhoud intern Ajax-document: club zet in op belangrijke koerswijziging

Luuk van Grinsven
7 september 2025, 11:01

Ajax wil de status van beste opleider van Nederland terugwinnen. Met een nieuw plan, dat zondag officieel wordt gepresenteerd op sportpark De Toekomst, hoopt de club de weg omhoog in de jeugdopleiding weer in te slaan. Dat onthult De Telegraaf, dat een intern document van Ajax mocht inzien.

Opvallend is dat Ajax stopt met een Onder 8-team. Volgens de club werd in die leeftijdscategorie te veel nadruk gelegd op een kleine groep talenten, waardoor laatbloeiers te vaak buiten beeld bleven. In plaats daarvan introduceert Ajax de Ajax Regionale Trainingen (ART) en de Ajax Voetbal School (AVS), waarmee het netwerk en de instroom wordt vergroot.

Zo’n driehonderd kinderen uit de regio Groot-Amsterdam hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor de ART, die vanaf 28 september van start gaan. De trainingen worden wekelijks georganiseerd bij partnerclubs in Hollandia (Hoorn), BFC (Bussum), AS’80 (Almere) en Koninklijke HFC (Haarlem), plus een neutrale locatie in Amsterdam. Voorafgaand aan het project vindt er op 21 september een informatiebijeenkomst plaats in de Johan Cruijff ArenA. In seizoen 2026/27 wil Ajax doorgroeien naar duizend kinderen en acht tot tien locaties.

“Spelers onder de 11 jaar krijgen de kans zich langdurig in hun eigen omgeving en zonder prestatiestress te ontwikkelen en te laten zien. We kiezen bewust voor een brede instroom: liever een groot aantal spelers beter leren kennen dan vroeg een te beperkte selectie maken, want juist in een langer traject leren we de speler écht kennen in zijn of haar natuurlijke omgeving”, schrijft Ajax volgens De Telegraaf.

Ook binnen de opleiding zelf verandert de aanpak. Ajax gaat werken met een ‘omgekeerde piramide’: kleinere selecties in de jongste teams, met ruimte om later aan te vullen via de ART en AVS. Zo wordt Onder 9 beperkt tot tien spelers, maar kan Onder 10 het jaar erna groeien naar twintig talenten. In de hogere leeftijdscategorieën verschuiven de aantallen opnieuw, met dertig spelers in Onder 11 en 12 en weer twintig in Onder 13 en 14.

In het document schrijft Ajax over een koerswijziging in de jeugdscouting. De Amsterdammers willen niet alleen het ‘eindproduct’ scouten, maar vooral spelers die bouwstenen in zich hebben om uit te groeien tot iets bijzonders. “We vragen onze scouts en tipgevers spelers te signaleren die iets bijzonders hebben. Een sprankeling, iets dat niet gewoon is voor zijn leeftijd. Of dat nu snelheid is, rust aan de bal, lef of overzicht. Dát zijn interessante elementen om verder te bekijken”, leest het.

CG
2.309 Reacties
775 Dagen lid
13.278 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax zal hard moeten bewijzen dat zij echt beter zij dan AZ met jeugdopleiding !!

Ome Barend
208 Reacties
7 Dagen lid
289 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit doet me denken aan een uitspraak bij Vitesse.. niet schrikken vanaf nu gaat Vitesse voor de landstitel.. dat is een beetje hetzelfde als waar Ajax nu mee komt. Veel praatjes weinig daden.. Ajax moet maar eens accepteren dat het niet meer is zoals vorige eeuw. We zijn nu inmiddels 25 jaar verder.

