Bouwvakkers spelen Feyenoord-lied op dak Johan Cruijff ArenA, Ajax-fans reageren verdeeld

Het Feyenoord-lied ‘Hand in Hand, Kameraden’ klonk deze week vanaf het dak van de Johan Cruijff ArenA, zo blijkt uit beelden van AT5. Bouwvakkers die op het stadion van Ajax aan het werk waren, besloten het lijflied van de Rotterdamse rivaal af te spelen. De actie werd niet door alle Amsterdamse fans gewaardeerd.

Doordat er bij duels tussen Ajax en Feyenoord geen supporters van de bezoekende partij aanwezig mogen zijn, klinken er bijna nooit Feyenoord-liederen rondom de Johan Cruijff ArenA. Bouwvakkers die deze week bezig waren op het dak van het stadion van de Amsterdamse topclub besloten dat hier verandering in moest komen. Zodoende klonk het ‘Hand in Hand, Kameraden’ vanaf het stadion van Ajax.

“Geen woorden, maar daden. Leve Feyenoord 1!”, zo is te horen op winderige beelden die AT5 op Instagram deelt. Via een speaker spelen bouwvakkers het lijflied van de aartsrivaal uit Rotterdam af, terwijl ze bovenop de Johan Cruijff ArenA staan. Deze maand vinden er grootschalige werkzaamheden plaats aan het dak van het stadion, die ogenschijnlijk worden uitgevoerd door Rotterdamse bouwvakkers.

Onder de video reageren Ajax-fans verdeeld op de actie van de bouwvakkers. Meerdere gebruikers geven aan dat ze hopen dat de klussers van het dak af vallen, terwijl iemand ook vreest voor sabotage aan het dak. “Ach, ik zong ook altijd ‘Dapp're Strijders’ (het clublied van Ajax, red.) als ik bezig was bij De Kuip”, reageert een gebruiker die de humor er wel van inziet.