Bouwvakkers spelen Feyenoord-lied op dak Johan Cruijff ArenA, Ajax-fans reageren verdeeld

Johan Cruijff ArenA met Feyenoord-logo
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
6 september 2025, 18:17

Het Feyenoord-lied ‘Hand in Hand, Kameraden’ klonk deze week vanaf het dak van de Johan Cruijff ArenA, zo blijkt uit beelden van AT5. Bouwvakkers die op het stadion van Ajax aan het werk waren, besloten het lijflied van de Rotterdamse rivaal af te spelen. De actie werd niet door alle Amsterdamse fans gewaardeerd.

Doordat er bij duels tussen Ajax en Feyenoord geen supporters van de bezoekende partij aanwezig mogen zijn, klinken er bijna nooit Feyenoord-liederen rondom de Johan Cruijff ArenA. Bouwvakkers die deze week bezig waren op het dak van het stadion van de Amsterdamse topclub besloten dat hier verandering in moest komen. Zodoende klonk het ‘Hand in Hand, Kameraden’ vanaf het stadion van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Geen woorden, maar daden. Leve Feyenoord 1!”, zo is te horen op winderige beelden die AT5 op Instagram deelt. Via een speaker spelen bouwvakkers het lijflied van de aartsrivaal uit Rotterdam af, terwijl ze bovenop de Johan Cruijff ArenA staan. Deze maand vinden er grootschalige werkzaamheden plaats aan het dak van het stadion, die ogenschijnlijk worden uitgevoerd door Rotterdamse bouwvakkers.

Onder de video reageren Ajax-fans verdeeld op de actie van de bouwvakkers. Meerdere gebruikers geven aan dat ze hopen dat de klussers van het dak af vallen, terwijl iemand ook vreest voor sabotage aan het dak. “Ach, ik zong ook altijd ‘Dapp're Strijders’ (het clublied van Ajax, red.) als ik bezig was bij De Kuip”, reageert een gebruiker die de humor er wel van inziet.

Geus
155 Reacties
888 Dagen lid
706 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Echte kakkerlakken gaan daar niet eens werken. En andersom ook niet!

Ome Barend
204 Reacties
7 Dagen lid
282 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Geus Ajacieden (snaveltjes) leven onder een steen, die hoor je alleen als ze een prijs winnen.. het is al lang geleden dat er wat van vernomen is. 😂

Ome Barend
204 Reacties
7 Dagen lid
282 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Feyenoorders zie en hoor je overal. In potentie een van de grote clubs in Europa, dat zal de komende jaren alleen maar gaan groeien.

Derk62
372 Reacties
758 Dagen lid
1.742 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Niet zeiken, moet kunnen

jerommeke1973
229 Reacties
1.075 Dagen lid
860 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Derk62 nou idd, dat vind ik dus ook.

Copa
2.086 Reacties
726 Dagen lid
22.688 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dit vind ik nou leuke humor. De Friezen die de ringen van het Olympisch stadion ooit eens hadden "geleend" of iets grappigs bij Foppe in de tuin hadden gelegd..... Duizend keer liever dit dan agressie

jerommeke1973
229 Reacties
1.075 Dagen lid
860 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Copaidd

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.382 Reacties
1.076 Dagen lid
18.721 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ag waar maken mensen zich druk om. Waarschijnlijk zelfs Friezen die het doen en die niets met Feyenoord hebben. Is toch gewoon leuk sux

jerommeke1973
229 Reacties
1.075 Dagen lid
860 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer

idd

ERIMIR
3.438 Reacties
426 Dagen lid
37.636 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit idd humor, die liedjes hadden ze natuurlijk veel liever in de Kuip willen zingen maar daar is geen geld voor renovatie doordat er weer te veel geld over de balk is gesmeten. Ik gun ze het plezier wel, ze moeten daar al zo veel ontberen.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
574 Reacties
39 Dagen lid
1.818 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR je hebt gelijk. Wat een mooi gebaar van de Amsterdammers om wat ontwikkelingshulp te bieden aan de veel minder bedeelde voetbalsupporters. Klasse!

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
574 Reacties
39 Dagen lid
1.818 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Toch wel mooie beelden dit. Zijn gewoon feijenoord supporters die het ook eens willen voelen hoe het is om je liedjes in een echt stadion te zingen. Zonder palen, netten, en met tig keer meer sfeer. Niks mis mee. Jammer dat feijenoord in grote financiele problemen zit en er geen geld is voor een redelijk fatsoenlijk stadion.

