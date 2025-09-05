Wim Kieft: 'De Engelsen lachen om transfer Brian Brobbey'

Wim Kieft is in zijn column voor De Telegraaf ingegaan op de transfer van naar Sunderland. De oud-voetballer weet dat de Engelse club in de Nederlander een ‘buitenkansje’ ziet, terwijl er wordt gelachen om de transfersom van twintig miljoen euro.

Vlak voor het verstrijken van de transfermarkt verruilde Brobbey Ajax voor Sunderland. De 23-jarige spits kwam voor een bedrag van twintig miljoen euro, exclusief bonussen, over van de Amsterdammers. “Het is simpelweg een betaalbaar buitenkansje voor de Engelsen, die lachen om een transfersom van 20 miljoen euro exclusief bonussen”, weet Kieft.

“De keus van Brobbey voor Sunderland is omdat hij geen keus had. En Sunderland kiest niet voor Brobbey omdat hij zoveel heeft gescoord”, zegt de columnist, die benieuwd is naar het spel van Brobbey in de Premier League, onder meer.

“Hopelijk kan hij zijn carrière vrij van (voor)oordelen in Nederland een boost geven. Al blijft het jammer dat Brobbey het evenals eerder Kasper Dolberg als nieuw wonderkind uit de Ajax-opleiding niet heeft gered in de Johan Cruijff ArenA”, sluit Kieft af.