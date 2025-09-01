Brobbey verruilt Ajax voor Sunderland en gaat monstersalaris verdienen

heeft zijn transfer van Ajax naar Sunderland afgerond, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. De bonkige spits heeft een contract tot medio 2030 getekend bij de promovendus uit het noorden van Engeland, die maandag ook al Lutsharel Geertruida verwelkomde. Voor Brobbey wordt 20 tot maximaal 25 miljoen euro betaald.

Brobbey zette deze zomer vol in op een vertrek bij Ajax. De spits beleefde vorig jaar een ongelukkig seizoen – zeven doelpunten in 44 duels – en had behoefte aan een nieuwe omgeving. De achtvoudig international was echter kritisch en wilde Amsterdam alleen verruilen voor Engeland of het Midden-Oosten. Clubs als Stade Rennes en Como toonden interesse in Brobbey, maar hij zag die stappen zelf niet zitten.

Artikel gaat verder onder video

Op de slotdag van de Engelse transferperiode was het Sunderland dat aanklopte in Amsterdam. Ajax maakt bekend dat beide clubs een akkoord hebben gesloten over een bedrag van 20 miljoen euro, dat via bonussen kan oplopen tot 25 miljoen euro. Daarmee kon Brobbey op de valreep nog vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Volgens Mounir Boualin van SoccerNews gaat Brobbey een jaarsalaris van 5,2 miljoen pond (zes miljoen euro) verdienen.

Brobbey doorliep de jeugdopleiding bij Ajax, om in de zomer van 2021 transfervrij naar RB Leipzig te vertrekken. In Duitsland wist hij echter niet te aarden, waarna Ajax hem een halfjaar later op huurbasis terughaalde. In de zomer van 2022 telden de Amsterdammers 16,35 miljoen euro exclusief bonussen neer voor Brobbey. In totaal kwam de sterke spits 163 keer in actie voor Ajax, waarin hij 56 keer scoorde.

Brobbey reageert

“Ik ben ontzettend blij dat ik speler van Sunderland ben”, vertelt Brobbey op de website van zijn nieuwe club. “Ik heb met Nordi Mukiele gesproken, die ik nog ken van mijn tijd bij RB Leipzig, en hij vertelde mij over de club, de supporters en de familiesfeer hier. Al meer dan een maand ben ik in gesprek met Sunderland. Ik heb het stadion gezien, de fans meegemaakt, en ik kan niet wachten om daar onderdeel van te worden. Het is emotioneel om Ajax gedag te zeggen, want ik ben daar opgegroeid en ga iedereen missen. Maar de Premier League is het grootste podium ter wereld en ik ben klaar voor dit nieuwe hoofdstuk.”

Technisch directeur Kristjaan Speakman reageert verheugd: “We volgen Brian al de hele zomer en hij past perfect bij ons. Hij heeft een ander profiel dan onze huidige spitsen en kan de ploeg echt naar een hoger niveau tillen. Het moment om hem vast te leggen was ideaal. We zijn blij dat hij voor Sunderland heeft gekozen en kijken ernaar uit hem in de Premier League te zien schitteren.”