Officieel: Ajax presenteert Kasper Dolberg als vervanger van Brian Brobbey

Ajax heeft zich op de slotdag van de transferperiode versterkt met . De 27-jarige Deen komt over van de Belgische topclub Anderlecht en keert zo na zes jaar terug bij de club waar hij zijn doorbraak beleefde.

Dolberg tekent een contract tot medio 2029 in de Johan Cruijff ArenA. Volgens De Telegraaf kost hij tien miljoen euro, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot twaalf miljoen. Dolberg werd dinsdag al medisch gekeurd in Denemarken, waar hij met de nationale ploeg verblijft. Hij geldt bij Ajax als vervanger van Brian Brobbey, die maandag een transfer naar Sunderland maakte.

Brobbey werd de hele zomer al gelinkt aan een vertrek uit Amsterdam en ontbrak afgelopen weekend al in de wedstrijdselectie voor het uitduel bij FC Volendam (1-1). Maandag, op de dag dat de markt in Engeland zijn deuren sloot, kreeg de spits dan toch zijn transfer en verkaste Brobbey voor minimaal twintig miljoen euro naar Sunderland. Door bonussen zou dag bedrag nog eens met vijf miljoen euro op kunnen lopen. Al snel werd duidelijk dat Dolberg de topkandidaat was om het gat dat Brobbey achterlaat in de Ajax-selectie op te gaan vullen.

Maandagavond werd al duidelijk dat Ajax en Dolberg er zelf uit waren over een vierjarig contract. Inmiddels zijn de Amsterdammers er ook uit met Anderlecht en dus keert de spits terug op bekend terrein. Dolberg maakte in 2015 de overstap van het Deense Silkeborg naar Ajax, dat hem in de zomer van 2019 voor 20,5 miljoen euro aan OGC Nice verkocht. In Amsterdamse dienst speelde de aanvaller 119 duels, waarin hij 45 doelpunten maakte en zestien assists gaf. Dolberg won in zijn periode bij Ajax een landstitel en eenmaal de KNVB Beker. In 2017 haalde hij met de Amsterdammers bovendien de finale van de Europa League, maar daarin was Manchester United met 2-0 te sterk.

Reacties Alex Kroes

Technisch directeur Alex Kroes is blij met de deal: "Kasper is terug op vertrouwde grond. Hij kent Ajax, de club kent hem en zijn kwaliteiten. Wat ons betreft past hij als aanvaller perfect in onze huidige selectie en maakt hij ons beter en veelzijdiger in de verschillende competities waarin we actief zijn. We zijn blij dat hij opnieuw voor Ajax kiest en kijken uit naar zijn bijdrage de komende seizoenen."