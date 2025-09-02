Ajax krijgt pijnlijk advies over Heitinga na ontslag Ten Hag: 'Korte pijn boven lange smart'

Moet Ajax het voorbeeld van Bayer Leverkusen volgen en heel vroeg in het seizoen een trainerswissel doorvoeren? Valentijn Driessen schrijft in een analyse in De Telegraaf dat 'korte pijn boven lange smart ook weleens in het belang van de club zou kunnen zijn' en dat de Amsterdammers er verstandig aan zouden doen om John Heitinga op straat te zetten en te vervangen door... Erik ten Hag.

De naam van Ten Hag zong afgelopen zomer al rond boven de Johan Cruijff ArenA, nadat Francesco Farioli kort na het mislopen van de landstitel zijn vertrek aankondigde. De trainer uit Haaksbergen was bij Ajax zeer succesvol én was beschikbaar omdat hij in zijn derde seizoen bij Manchester United de Kerst niet had gehaald. Ten Hag koos echter voor Leverkusen, waar hij de populaire Xabi Alonso opvolgde. Ajax kwam uiteindelijk uit bij Heitinga.

Beiden beleefden de voorbije weken echter geen crescendo start van het nieuwe seizoen. In Ten Hags geval leidde dat gisteren (maandag) tot een unicum in het Duitse voetbal: Leverkusen zette de trainer na een nederlaag tegen Hoffenheim en een gelijkspel tegen Werder Bremen al na twee speelronden onverbiddelijk op straat. Heitinga is met Ajax na vier speelronden weliswaar nog ongeslagen, maar morste al punten in de uitwedstrijden tegen Go Ahead Eagles (2-2) en FC Volendam (1-1). Onder meer het vertoonde spel én zijn media-optredens worden flink bekritiseerd.

"Beter korte pijn dan lange smart, hebben ze gedacht bij Die Werkself", schrijft Driessen in zijn analyse over het ontslag van Ten Hag. "Of dat besluit zich uitbetaalt zal de toekomst uitwijzen, maar het is in ieder geval een duidelijke keus", aldus de chef voetbal van De Telegraaf. Driessen noemt het bliksemontslag 'een smet op het blazoen van Ten Hag', maar schrijft dat 'deze hem niet lang zal worden nagedragen'. "Daarnaast zal de financiële compensatie ruimhartig zijn en hoeft Ten Hag niet morgen bij Ajax op de stoep te staan omdat hij zijn boodschappen niet kan betalen", aldus de journalist.

Driessen schrijft vervolgens dat het 'niet vreemd zou zijn' als het omgekeerde wél het geval zou zijn en Ajax zou besluiten om Heitinga de laan uit te sturen om Ten Hag terug te halen als hoofdtrainer. "Wanneer komt een trainer van het kaliber-Ten Hag vrij op de markt", vraagt de journalist zich hardop af. "Iemand die zich heeft bewezen bij Ajax, weet waar de club voor staat en de Ajax-visie eerder heeft omarmd. Eerder liet Ajax Peter Bosz al eens lopen. Misschien unfair naar de huidige trainer John Heitinga toe, maar hij heeft als hoofdtrainer nog niet laten zien de juiste man op de juiste plaats te zijn bij Ajax. Sterker, vooralsnog lijkt Ajax met hem op een doodlopende weg beland. Hoe hard het ook klinkt, naar het voorbeeld van Bayer Leverkusen zou bij Ajax korte pijn boven lange smart ook weleens in het belang van de club kunnen zijn", besluit Driessen zijn betoog.